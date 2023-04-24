Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области

Из Челябинской области выдворяют иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. 36 человек покинут Российскую Федерацию и вернутся к себе на родину.

Нарушителей выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Нелегалов привлекли к административной ответственности и направили домой.

Исполнения решения судов о выдворении за пределы государства они дожидались в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области, который они покинули в сопровождении сотрудников службы судебных приставов.

За три дня за пределы Российской Федерации из Челябинской области будут выдворены 36 человек, из них в принудительном порядке - 28.

Видео: ГУ МВД России по Челябинская область.