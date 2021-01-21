Сколько движений совершает балерина во время репетиции?

Неожиданные результаты удалось получить с помощью видеокамер «Ростелекома»

Знали ли вы, что за один час тренировки танцор балета совершает почти 12 тысяч танцевальных па и тратит около 350-450 килокалорий? Движения на сцене только выглядят легко, а на самом деле равноценны тяжелому физическому труду, как, например, при разгрузке железнодорожного вагона.

Подсчитать это с большой точностью удалось в театре «Урал Опера Балет» с помощью видеокамер «Ростелекома». Три HD-камеры, расставленные по сцене, фиксировали каждое движение танцоров. В итоге во время исполнения вариации из «Лебединого озера» длительностью всего 50 секунд балерина Алена Шарипова сделала 200 движений, танцор Арсентий Лазарев – порядка 60 взмахов и прыжков, а Мики Нисигути продемонстрировала легендарное фуэте, сделав 95 движений.

Эксперимент доказал, что камеры видеонаблюдения способны распознать малейшее движение. Причем не только на сцене, но и у вас дома. Для каких задач чаще всего южноуральцы устанавливают систему видеонаблюдения?

Для безопасности жилья

Отправиться в отпуск или уехать на выходные за город хочется со спокойной душой. Проверить, все ли в порядке дома, можно в любой момент и с любого устройства, подключенного к интернету: домашние видеокамеры подскажут, что происходит в квартире прямо сейчас. А еще можно сделать выгрузку из видеоархива, который хранится от 7 до 30 дней. Данные при этом зашифрованы и доступны только владельцу сервиса.

Можно установить наблюдение не только внутри помещения, но и снаружи - «Ростелеком» предоставляет разные модели камер, в том числе уличные, приспособленные к низким температурам. В камерах есть датчики движения, инфракрасная подсветка для ночного наблюдения, возможность удаленного управления и приближения.

Для заботы о родных

В период самоизоляции стало особенно ясно, как важно оставаться на связи и заботиться о пожилых родственниках, в том числе и дистанционно.

«После того как бабушку с дедушкой несколько раз обманули лжегазовики, мы поставили им в прихожую и подъезд две камеры. Для своего и их спокойствия. Сейчас знаем, что уведомления и записи с видеокамеры в подъезде позволят вовремя среагировать, если к ним попробуют наведаться мошенники. А еще мы заказываем им доставку продуктов и можно проверить, что курьер доставил заказ и сделал это с соблюдением всех мер безопасности», - поделилась Арина, владелица частной пекарни.

Видеонаблюдение поможет и присматривать за младшими членами семьи. Работающим в офисе родителям оно особенно пригодилось, когда детей перевели на дистант. С помощью сервиса можно проверить, занят ли ребенок уроками или играет в приставку, обедает или увлекся конфетами, по голосовой связи предупредить о том, что не следует играть с утюгом и залезать на верхнюю полку шкафа, подсказать, где лежат вещи.

Для контроля проделок питомца

Многие владельцы домашних животных ставят камеры, чтобы знать, чем занят в их отсутствие питомец, присматривать за любимцем и общаться с ним по голосовой связи. А в случае чего тайна пропажи носков, обкусанных фикусов и изодранных штор быстро станет явной.