Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию

Правительство Российской Федерации рекомендовало субъектам перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.

«Мы настоятельно рекомендуем регионам Российской Федерации незамедлительно принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицы только в случае крайней необходимости», - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Такое предложение объясняется тем, что на сегодня у пенсионеров велик риск тяжелого течения ковида, осложнений и фатального исхода заболевания, особенно, если они не были вакцинированы.

«Также предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырёх недель, с тем чтобы эти граждане, если они не имеют медицинских противопоказаний, прошли вакцинацию», - сказала Голикова.

Правительство РФ просит работодателей предоставлять своим сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации от ковида.

Напомним, с 19 марта 2021 года в области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По решению президента Владимира Путина в России с 25 марта 2020 года начал действовать режим нерабочих дней. С 12 мая 2020 года он был отменен. Но в большинстве территорий, в том числе и на Южном Урале, сохранились установленные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции. Этот режим действовал до 22 марта 2021 года.