Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) заявил о своей готовности к высокому туристическому сезону.

Готовность инфраструктуры заповедной территории к летнему периоду и перспективы развития совместным со Златоустом проектов обсудили в ходе рабочей встречи десятого мая глава муниципалитета Максим Пекарский, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий минприроды РФ Алексей Яковлев и исполняющая обязанности директора «Таганая» Эльвина Новоселова.

Максим Пекарский сообщил, что городские власти переживали, что с переводом Алексея Яковлева (до недавнего времени был директором «Таганая» - прим.) в минприроды России парк не сможет удержать заданных темпов.

«Но я вижу, что у «Таганая» молодая, сильная и профессиональная команда, которой все по плечу. Спасибо за это коллегам», - подчеркнул Максим Пекарский.

Алексей Яковлев, в свою очередь, отметил, что Златоуст стал центром притяжения туристов, и это общая заслуга города и нацпарка.