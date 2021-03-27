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Ночь для южноуральских подростков выдалась жаркой

Полицейские Златоуста (Челябинская область) провели рейды по неблагополучным семьям, беседы с подростками и их родителями на предмет недопущения совершения несовершеннолетними преступлений.

Рейды в Златоусте, сделавшего ставку на профилактику преступности среди подростков, состоялись в рамках операции «Ночь», прошедшей в Челябинской области.

«Полицейские напомнили правила безопасности как в быту, так и на улицах города. Сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь подростку, своевременно дать нужный совет, а тем, кто оступился, помочь встать на путь исправления», - рассказала сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В Челябинске полицейские также вышли в «Ночь». Стражами порядка было раскрыто 21 преступление. Задержаны четыре человека, находившихся в розыске. Выявлено 1018 административных правонарушений.

«За нарушение покоя и тишины граждан в ночное время составлен 41 протокол. В сфере нарушения миграционного законодательства на иностранных граждан - 71. Сотрудниками ГИБДД выявлены 345 правонарушителей, в том числе 23 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в региональном полицейском главке.

Совместно с представителями управления торговли администрации города Челябинска проведены проверки 58 торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной и табачной продукции, а также объектов общественного питания. Из незаконного оборота изъято 1522,7 литра алкогольной продукции на сумму более 320 тысяч рублей и 11 180 единиц табачной продукции.