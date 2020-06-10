Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение

В ночь с 10 на 11 июня 2020 года будет перекрыто движение на трассе М-5 «Урал» в районе города Миасс (Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в период с двух до пяти часов ночью 11 июня движение транспорта по федеральной автомобильной дороге будет полностью остановлено. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс. А тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения.

Перекрытие движения связано с проведением работ по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» на участке трассы возле Миасса (с 1772 + 286 километра).

Ремонтные работы продлятся с 10 июня по 15 августа 2020 года. На этот период на данном участке будет ограничена скорость движения для транспортных средств и введено реверсивное движение.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.