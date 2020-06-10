ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение

Общество
Сегодня, 11:03

В ночь с 10 на 11 июня 2020 года будет перекрыто движение на трассе М-5 «Урал» в районе города Миасс (Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в период с двух до пяти часов ночью 11 июня движение транспорта по федеральной автомобильной дороге будет полностью остановлено. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс. А тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения.

Перекрытие движения связано с проведением работ по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» на участке трассы возле Миасса (с 1772 + 286 километра).

Ремонтные работы продлятся с 10 июня по 15 августа 2020 года. На этот период на данном участке будет ограничена скорость движения для транспортных средств и введено реверсивное движение.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута. 

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Дороги
Общество
08.06.20 13:41
Приемка первых дорог Челябинска после ремонта пройдет с участием ОНФ
Происшествия
03.06.20 17:04
Меру пресечения топ-менеджеру «Уралавтодора» суд Златоуста изберет через три дня
Происшествия
03.06.20 15:15
Директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор» попался на краже фуры в Златоусте
Происшествия
03.06.20 12:38
По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»
Вчера, 16:14
Жители Челябинска до конца недели выберут объекты для благоустройства в новом году
Вчера, 15:17
Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками
Вчера, 14:59
Анонсы событий и мероприятия на 10 июня
Вчера, 14:55
В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом
Вчера, 12:55
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали расставание с трамваем «УралТрансМаша»
Вчера, 11:33
В Челябинской области число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи
Вчера, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Вчера, 09:29
Порядка 5% медиков Челябинской области имеют иммунитет к коронавирусу
Вчера, 09:25
Два медучреждения Челябинской области временно прекратили прием пациентов
08.06.20 18:46
Текслер поздравил соцработников с праздником: Нужно беречь и себя, и подопечных
Культура
Сегодня, 10:21
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Ирина Карасева
Экономика
Сегодня, 10:25
Председателем Совета директоров ММК вновь избран Виктор Рашников
Новости
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:01
Среда обитания
В подшефном учреждении озерского «Маяка» зацвел райский банан
Сегодня, 10:29
Экономика
О мерах преодоления безработицы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 10:28
Экономика
В маршрутках Челябинска снизится стоимость проезда
Сегодня, 10:26
Экономика
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Вчера, 17:33
Общество
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Общество
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
Общество
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Вчера, 15:17
Общество
Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками
Теги
Трасса М5
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика