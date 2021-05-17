Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад

Пятый фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» состоится в Челябинской области 13-го июня и перенесет гостей события на четыре тысячи лет назад – в Бронзовый век.

Южноуральцы и жители других регионов страны, которые в этот день соберутся в заповеднике «Аркаим», попадут в то самое время, когда древние индоевропейцы мчались по степи на колесницах и отливали бронзовые орудия, оружие и украшения.

«Местная культура будет представлена в контексте мировой истории: мастер-классы, конкурсы, зрелищные бои и реконструкции внешнего облика людей той эпохи из самых разных мест, включая Египет и Грецию, концерт под открытым небом, а также возжигание пламени Аркаима – все это станет незабываемым событием для всех участников и гостей», - обещают организаторы (к слову, от всех предыдущих фестивалей его участники и зрители были в восторге).

Как сообщается в группе «Пламя Аркаима» в ВКонтакте, в 11 часов 13-го июня состоится лекция Спироса Бакоса (Греция), в 13 часов – открытие фестиваля, в 13.15 - презентация эпох бронзового века, в 13.45 - презентации от мастеров по расщеплению камня, по рисованию на жилищах, по гончарному делу.

В 14 часов начнутся игры со зрителями, в 14 часов 30 минут – презентации от мастеров по плетению циновок, резке кости и изготовлению ткани на ткацком станке. В 14.50 гостей фестиваля ждет презентация детского археологического раскопа, в 15 часов - конкурс костюма.

Также в этот день пройдут презентации ювелирной мастерской от мэтров литья и ковки, профессиональное состязания воинов эпохи бронзы, презентации от мастеров по рубке дерева бронзовым топором и палеокухне, награждение победителей конкурсов костюмов, мастер-классов, состязания по метанию копья и концерт. В десять вечера – кульминация фестиваля: возжигание пламени Аркаима

Посещение всех площадок фестиваля бесплатное, вход - свободный.

«Пламя Аркаима» разгорится в южноуральском заповеднике при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Напомним, фестиваль включен в календарь мероприятий всемирной ассоциации экспериментальной археологии EXARC.

Фото сообщества «Пламя Аркаима» в ВКонтакте