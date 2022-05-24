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Фото: Ростелеком

Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом

Национальный провайдер цифровых сервисов «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах Челябинской области.

В 85-ти пунктах сдачи ЕГЭ наблюдение за выпускниками обеспечат около двух с половиной тысяч IP-камер, работающих на базе защищенных оптических каналов связи. Выявлять нарушения поможет также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Работы по организации видеонаблюдения проведены в рамках контракта с министерством образования и науки Челябинской области.

В 2022-м году основной период единого госэкзамена начнется 26-го мая с проверки знаний по географии, литературе и химии. Перед началом испытаний «Ростелеком» установил по две камеры наблюдения в тысяче 231-й аудитории пунктов проведения экзаменов и 43-х аудиториях регионального центра оценки качества и информатизации образования. Там проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.

Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98 процентов. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения. Контролируют государственную итоговую аттестацию и выявляют нарушения в ходе проведения экзаменов региональные и федеральные онлайн-наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети.

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак были значительно усовершенствованы за годы применения. К традиционному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили алгоритм искусственной нейросети, распознающей нарушения порядка. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы. В 2022-м году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года - искусственный интеллект работал уже на досрочном периоде», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В дни проведения экзаменов в России машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из двухсот аудиторий, а в офлайне - архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступает на проверку наблюдателю, а после - на утверждение модератора. Умные технологии - залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов. За счет такого многоступенчатого процесса сдача и проверка экзаменов будет максимально прозрачной и объективной.

В дни проведения государственных экзаменов специалисты «Ростелекома» ведут техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия по интеллектуальному номеру в формате 8 800.

Как отмечают в пресс-службе компании, все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения - до первого марта 2023-го года.

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Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды

23.05.2022 09:57

В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

23.05.2022 09:46

Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

22.05.2022 20:14

За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо

22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

22.05.2022 19:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022 14:31

Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

21.05.2022 18:22

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»

21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей