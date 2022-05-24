Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом

Национальный провайдер цифровых сервисов «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах Челябинской области.

В 85-ти пунктах сдачи ЕГЭ наблюдение за выпускниками обеспечат около двух с половиной тысяч IP-камер, работающих на базе защищенных оптических каналов связи. Выявлять нарушения поможет также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Работы по организации видеонаблюдения проведены в рамках контракта с министерством образования и науки Челябинской области.

В 2022-м году основной период единого госэкзамена начнется 26-го мая с проверки знаний по географии, литературе и химии. Перед началом испытаний «Ростелеком» установил по две камеры наблюдения в тысяче 231-й аудитории пунктов проведения экзаменов и 43-х аудиториях регионального центра оценки качества и информатизации образования. Там проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.

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Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98 процентов. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения. Контролируют государственную итоговую аттестацию и выявляют нарушения в ходе проведения экзаменов региональные и федеральные онлайн-наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети.

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак были значительно усовершенствованы за годы применения. К традиционному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили алгоритм искусственной нейросети, распознающей нарушения порядка. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы. В 2022-м году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года - искусственный интеллект работал уже на досрочном периоде», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В дни проведения экзаменов в России машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из двухсот аудиторий, а в офлайне - архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступает на проверку наблюдателю, а после - на утверждение модератора. Умные технологии - залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов. За счет такого многоступенчатого процесса сдача и проверка экзаменов будет максимально прозрачной и объективной.

В дни проведения государственных экзаменов специалисты «Ростелекома» ведут техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия по интеллектуальному номеру в формате 8 800.

Как отмечают в пресс-службе компании, все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения - до первого марта 2023-го года.