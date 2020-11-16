Обновленная транспортная развязка Челябинска с лицом Юрия Гагарина

В Челябинске транспортную развязку, расположенную практически на въезде в Ленинский район, теперь не узнать. На месте безликого пустыря - благоустроенная территория с удобными пешеходными дорожками, скамейками для отдыха и зелёными насаждениями.

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Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска здесь реализован масштабный проект - построены пешеходные и технологические тротуары, обновлены барьерные ограждения, высажены крупномеры и разнообразные многолетние кустарники, уложен рулонный газон, организована светодиодная подсветка территории, обустроены две трамвайные остановки, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

А трамвайное кольцо украшено тематическим панно, на котором изображено звездное небо и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. В честь него названа одна из центральных улиц Ленинского района, берущая своё начало именно от этой транспортной развязки.