Обновленный ФАП в поселке Херсонский принимает пациентов

В поселке Херсонский Троицкого района (Челябинская область) по народной программе «Единой России» отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщили в региональном отделении «ЕР», в рамках выделенных средств, а это свыше четырех миллионов рублей, были полностью заменены инженерные сети, кровля, оконные блоки, внутренние перегородки, сделана новая отмостка. В медпункте теперь навесные потолки, на полах – плитка и линолеум.

Кроме того, для ФАПа приобрели новую мебель и оборудование, на что, по словам исполняющего обязанности главного врача областной больницы Троицка Алексея Панасенко, было выделено около трехсот тысяч рублей.

«Ремонт проведен на очень высоком уровне и такими же высокими темпами. Желаю пункту хорошей работы и благодарных пациентов», - сказал Алексей Панасенко.

Как рассказал секретарь Троицкого районного местного отделения «Единой России» Тимур Мухамедьяров, модернизация первичного звена здравоохранения является одним из ключевых направлений народной программы партии.

«Народная программа положительно отражается на повышении качества повседневной жизни людей. Мы рады за жителей поселка Херсонский, теперь они будут проходить медицинский прием в светлом, уютном, комфортном фельдшерско-акушерском пункте, обеспеченном всем необходимым», - отметил Тимур Мухамедьяров.

Фельдшер ФАПа поселка Херсонский областной больницы Троицка Елена Константинова призналась: даже не думала, что ей доведется работать в таких прекрасных условиях:

«Раньше в этом здании была школа, в 90-е годы его перепрофилировали в ФАП, где все удобства находились на улице. Сейчас же душа радуется от такой красоты, и с работы просто не хочется уходить».