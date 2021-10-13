Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными

Челябинские власти договорились с собственником КРК «Мегаполис» включить прилегающие к новой набережной реки Миасс объекты в процесс благоустройства города.

Как сообщает управление по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска, концепция реконструкции северных фасадов комплекса уже согласована. Обращенные к реке фасады «Мегаполиса» станут активными благодаря новым входным группам и местам отдыха для посетителей.

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«Это пример того, как бизнес может и должен участвовать в развитии городских пространств, которые в свою очередь развивают малый и средний бизнес вокруг них», - подчеркнули в управлении, добавив, что при благоустройстве одной территории важно развивать прилегающие объекты – горожанам нужны сервисы и различные функции, обилие которых невозможно создать исключительно благоустройством.

Напомним, новое общественное пространство за «Мегаполисом» в Челябинске создали в этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Раньше здесь была проезжая часть и хаотичная парковка.