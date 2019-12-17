Общественная палата – бесплатный консультант и защитник садоводов Южного Урала

Проблемам лицензирования источников водозабора, взыскания долгов и улучшения энергоснабжения была посвящена состоявшаяся сегодня, 17 декабря, в министерстве социальных отношений конференция для руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, организованная Общественной палатой Челябинской области совместно с Межрегиональной общественной организацией «Объединение садоводов и собственников недвижимости».

Как передает присутствовавший на форуме корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», во встрече приняли участие члены и эксперты Общественной палаты, представители министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, а также почти 100 председателей СНТ региона, преимущественно из Челябинска и Магнитогорска.

-Сейчас на территории Южного Урала зарегистрировано 894 садоводческих некоммерческих товарищества с более, чем 407 тысячами земельных участков, на которых трудятся и отдыхают более миллиона южноуральцев, - отметил член Общественной палаты Челябинской области, председатель Совета МОО «Объединение садоводов и собственников недвижимости» Александр Муравьев. Общественная палата стала важным звеном, обобщающим проблемы и предложения садоводов и транслирующим их на органы исполнительной и законодательной власти. Основными проблемами практически любого садового товарищества являются водоснабжение, электроснабжение и собираемость членских взносов. В эффективном решении этих вопросов садоводам всегда готовы оказать содействие эксперты Общественной палаты.

По словам начальника управления природных ресурсов министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Ильи Белобородова, садоводы обязаны соблюдать действующий порядок пользования поверхностными и грунтовыми водными ресурсами, который определяется Водным Кодексом и федеральным законом «О недрах». Источники коллективного водозабора СНТ, находящиеся на землях общего пользования, подлежат обязательному лицензированию. Для этого достаточно предоставить пакет необходимых документов в министерство. Их исчерпывающий перечень имеется на официальном сайте, дополнительную информацию садоводы могут получить в Челябинске на Проспекте Ленина, 59 в кабинете 413, или по телефону 264-32-69. Каждая коллективная водозаборная скважина должна иметь геологический паспорт и географический план. Эти документы можно получить в фонде геологической информации в Челябинске на улице Блюхера, 8 «А». До конца 2019 года СНТ освобождаются от уплаты государственной пошлина за лицензирование коллективных водозаборных скважин, а с 2020 года размер пошлины для них составит 7500 рублей. Лицензия предоставляется на срок 10 лет, ее получение займет не более двух месяцев с даты предоставления пакета необходимых документов. Индивидуальные колодцы и водозаборные скважины на территории личных садовых участков лицензированию не подлежат.

О порядке взыскания с членов СНТ просроченной задолженности по членским взносам и обязательным платежам рассказала собравшися эксперт Общественной палаты Челябинской области, юрист МОО «Объединение садоводов и собственников недвижимости» Наталья Шнайдер. –Взыскать задолженность можно тремя способами – в форме судебного приказа, в упрощенном порядке и путем подачи судебного иска, - подчеркнула она. – Первые два способа не предусматривают участие должника и кредитора в судебном заседании, что позволяет сэкономить до 50% размера пошлины. Мировой судья на основании представленных ему документов выносит решение о взыскании безусловного долга и выдает судебный приказ. Основная сложность при этом состоит в том, что СНТ нередко не имеют полных личных данных своих членов-должников. А для взыскания долга, помимо фамилии, имени и отчества ответчика, необходимо предоставить суду дату и место его рождения, домашний адрес и данные хотя бы одного из идентифицирующих документов – паспорта, ИНН, страхового свидетельства или водительского удостоверения. Без этого судебные приставы просто не будут заниматься взысканием долга, срок исковой давности по которому составляет всего три года. Самым затратным и долгим является исковой способ взыскания просроченной задолженности. СНТ, как истцу, приходится при подаче иска оплачивать государственную пошлину и брать на себя немалые почтовые расходы по уведомлению должника и ознакомлению его с материалами дела. При этом садовод-злостный неплательщик имеет поистине неограниченные возможности для затягивания дела. Поэтому СНТ лучше классифицировать его, как незаконное обогащение, ведь платить за такого недобросовестного земледельца приходится остальным членам товарищества. Получить бесплатные консультации по этим вопросам можно по телефону 750-68-49.

В челябинском СНТ «Петушок» накоплен богатый опыт работы с такими должниками. Там членские взносы и обязательные платежи на протяжении восьми лет не платил далеко не бедный бывший высокопоставленный полицейский, привлекая для борьбы с правлением опытных юристов. В «Петушке» также сумели одними из первых лицензировать коллективную водозаборную скважину. Своим опытом руководство СНТ готово поделиться со всеми желающими по телефонам 232-64-98 и 232-65-13.

-Очень острой для большинства СНТ является проблема энергоснабжения и хищений электроэнергии, - заявил Александр Муравьев. От качества энергоснабжения напрямую зависит не только благосостояние, но также здоровье и жизнь садоводов. –Установленный срок службы алюминиевых электропроводов – 15-20 лет, медных проводов – 20-25 лет, а во многих СНТ, которым по 50-70 лет, линии электропередачи вообще не менялись. Устаревшие индукционные и электронно-механические счетчики позволяют недобросовестным садоводам расхищать электроэнергию, недостачу приходится покрывать всем членам СНТ. Проблема легко решается установкой электронных счетчиков с дистанционной передачей данных за пределами личных садовых участков и использованием современных САП-проводов, на которые невозможно сделать наброс и которые не представляют интерес для охотников за цветными металлами. Эксперты Общественной палаты всегда готовы предоставить председателям СНТ необходимые бесплатные индивидуальные консультации в рамках проекта «Школа председателя».