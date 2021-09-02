Общественники говорят о проблемах с обеспечением ковидной базы в Златоусте, главврач опровергает

Общественники обеспокоены ситуацией, сложившейся в ковидном госпитале Златоуста (Челябинская область). По их данным, в отделении, перепрофилированном для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, ощущается дефицит постельного белья, одноразовой посуды и питьевой воды. Руководство больницы опровергает эту информацию.

О проблемах написали представители общественной организации «Гражданский патруль» и потребовали от губернатора уволить министра здравоохранения области (хотя обеспечение расходными материалами, бельем, посудой лечебных учреждений входит в полномочия руководства больниц, а не минздрава).

Общественники утверждают, что на днях главный врач ковидного госпиталя в Златоусте Ринат Фахаргалеев заявил, что в городе катастрофически много больных ковидом и попросил помощи населения в обеспечении их отделения бельем, посудой и водой. Правда, общественники не уточнили, сообщал ли главврач местным властям и минздраву о сложившейся ситуации.

«Гражданский патруль» обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку в отношении минздрава на предмет Госзакупок для ковидного госпиталя в Златоусте.

На сегодня в Златоусте для оказания медицинской помощи для пациентов с COVID-19 развернут ковидный госпиталь на базе городской больницы, а также две базы долечивания.

«Медикаменты для стационарного лечения, расходные материалы, постельное белье, питание оплачивается за счёт средств медицинской организации», - прояснила ситуацию главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова.

По ее словам, врач из ковидного госпиталя написал обращение с целью поблагодарить постоянных благотворителей, добровольно оказывающих помощь отделению.

Главврач горбольницы заверяет, что в настоящий момент госпиталь и базы долечивания полностью обеспечены всем необходимым.

«Медицинским организациям Златоуста по линии Минздрава в постоянном режиме поступает новое оборудование, - уточнила Лена Калашникова. – В том числе с целью диагностики коронавирусной инфекции приобретён и установлен новый аппарат КТ. На сегодня в городе работают два аппарата компьютерной томографии».

За счёт областных и федеральных средств приобретаются препараты для лечения пациентов на амбулаторном этапе.

Для улучшения оказания медицинской помощи жителям выделяется легковой транспорт для обеспечения работы поликлинических отделений и неотложной помощи, обновляется парк автомобилей скорой помощи.

«Министерство здравоохранения региона круглосуточно находится с медицинскими организациями на связи для решения любых организационных вопросов в оперативном порядке», - заверяет Лена Калашникова.