12.05.2021
В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб
12.05.2021
В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
12.05.2021
Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
12.05.2021
Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
12.05.2021
Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
11.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021