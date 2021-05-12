Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты

Общественники из Народного фронта помогли многодетному отцу из Челябинска получить полагающиеся ему выплаты.

Как отмечают в ОНФ, ранее отец четверых детей обратился на прямую линию с президентом России, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным и рассказал, что не смог оформить на них пособие из-за расхождения фактической и предполагаемой информации о доходах.

Отказ в социальной помощи Рафик Латыпов получил из-за того, что его доход, согласно документам, оказался выше прожиточного минимума. Однако по факту мужчина был вынужден отдавать приставам 30 процентов своего заработка и оплачивать съемное жилье, так как оказался не в состоянии выплачивать кредит. Соответственно, на руках у главы семьи оставалось гораздо меньше средств, и заявитель действительно нуждался в помощи.

«Разобравшись в этой ситуации, мы передали информацию органам исполнительной власти. Ответственной была назначена администрация Челябинска. Буквально через месяц заявитель получил ответ о назначении положенной ему ежемесячной выплаты на детей, а также получил полностью невыплаченные средства за 2020 год», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Он напомнил, что в марте прошлого года Владимир Путин подписал указ о новом виде поддержки семей с детьми – ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Также в марте 2020-го года правительство РФ издало постановление о требованиях к порядку начисления выплаты.