Общественность и ученые Челябинской области поддерживают инициативу питерцев о запахе

"Вас замучил запах воздуха, а надзорные органы говорят, что для него нет предельно допустимых концентраций? Решение есть!", - такой оптимистичный пост появился сегодня, 18-го июня, на странице в ВКонтакте члена Общественной палаты РФ Олега Дубровина.

Известный южноуральский общественник отметил, что для промышленного Челябинска, региона и страны в целом проблема загрязнения окружающей среды чрезвычайно актуальна.

"А вот и решение: установление возможности для органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать значения регионального норматива запаха, а также осуществлять мониторинг интенсивности запаха в границах субъекта РФ", - написал Олег Дубровин.

На этот пост его вдохновила инициатива питерцев относительно улучшения качества атмосферного воздуха, о которой он также рассказал на своей странице в социальной сети, удивившись, что родилась она у депутатов относительно беспроблемной в этом отношении северной столицы России.

"Удивительно, но законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" вчера, 17-го июня, в Государственную Думу РФ внесло Законодательное собрание благополучного Санкт-Петербурга", - заметил Олег Дубровин, приведя аргументы авторов инициативы.

Питерцы пояснили, что актуальность данного вопроса обусловлена ситуацией, которая возникает при появлении резких, некомфортных запахов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее:

"Жители обращаются в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха и его состав, ни привлечь нарушителей к ответственности.

Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах.

Выявление пахучих компонентов, входящих в состав такой смеси, нецелесообразно, так как их идентификация и последующая разработка гигиенических нормативов является трудоемкой и дорогостоящей задачей, требующей времени.

При этом в большинстве случаев проводимые замеры показывают, что предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе не превышают норму, а население, тем не менее, ощущает присутствие неприятного запаха.

Подобные, многочисленные примеры, когда население, проживающее за пределами санитарно-защитных зон конкретных предприятий, жалуется на появление неприятного запаха, а контролирующие органы не могут официально установить и обязать виновные предприятия принимать меры по сокращению выбросов, свидетельствуют о том, что существующей системы гигиенического нормирования зачастую недостаточно.

Данная система, к сожалению, уже не отвечает запросу общества, ведь сегодня жителей волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность, а данный параметр уже выходит за рамки действующих норм.

В настоящее время ученые научно-исследовательских институтов предлагают новые подходы к развитию нормирования запаха, учитывающие как отечественные методы гигиенического нормирования, так и зарубежную практику. В зарубежных странах при невозможности выделить одно или несколько основных веществ, формирующих запах, осуществляют контроль запаха в целом.

Концентрация запаха в воздухе, не вызывающая раздражение у основной массы населения, составляет около 2-3 ЕЗ/м3. Однако нормативная концентрация запаха устанавливается с учетом не только его рефлекторного воздействия, но и многих "социальных" факторов, в частности, природы запаха, плотности населения, особенности конкретной территории (места компактного проживания населения, зоны отдыха, промышленные районы, сельская местность и т.д.), и варьирует в диапазоне от 2 до 15 ЕЗ".

Авторы инициативы отмечают, что разработанный законопроект направлен на максимальную интеграцию новых норм в действующее законодательство. Так, помимо введения новых понятий "запах" и "региональный норматив запаха", устанавливаются дополнительные полномочия министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по нормированию данной области, полномочия органов государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, устанавливается, что мониторинг интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха и осуществляется в границах субъектов Российской Федерации исполнительными органами государственной власти.

"Проект закона очень актуален как для жителей Челябинской, так и для жителей большинства других областей России. Надеюсь, представители нашего региона и их коллеги в Федеральном Собрании РФ приложат все усилия для его принятия! Будем следить за его судьбой", - сказал Олег Дубровин.

Считает важным принятие этого закона и декан химического факультета, заведующий кафедрой экологии и химической технологии Южно-Уральского государственного университета, доктор химических наук Вячеслав Авдин.

"Безусловно, это шаг вперед. Запах, с одной стороны, - вещь достаточно субъективная. С другой стороны, это определенные молекулы, которые воздействуют на рецепторы. Поэтому можно создать датчики, улавливающие запахи", - отметил ученый.

Он рассказал, что работы в данном направлении ведутся давно, с середины прошлого века. Однако реально разговор о создании датчиков, которые будут действительно способны определять и идентифицировать запахи, анализировать, насколько они критичны или не критичны, начался только сейчас.

"Пока это только исследования в рамках лаборатории. Однако еще несколько лет, и такие датчики будут выпускаться и продаваться серийно, как сейчас продаются датчики по определению обычных загрязнений, включая углекислый газ", - уверен Вячеслав Авдин.

Он сообщил, что у этого вопроса есть один нюанс - некоторые вещества опасны, но имеют слабый запах. Их, правда, немного.

"При проведении исследований необходимо в обязательном порядке сравнивать ощущения людей разного возраста, пола, рода занятий. Это важно. Так, если, например, одному человеку приходится сталкиваться с запахами постоянно, он воспринимает их несколько иначе, чем тот, кто просто сидит в кабинете перед компьютером", - подчеркнул Вячеслав Авдин.

Он отметил, что вхождение таких датчиков в нашу повседневную жизнь ограничивает только вопрос реализации процесса сопоставления органолептических (субъективных) показателей (в данном случае это обоняние, и у каждого человека оно свое, уникальное ) с химическими (объективными).

"Считаю инициативу Санкт-Петербурга очень хорошей, ее нужно похвалить. Надеюсь, что другие субъекты Российской Федерации, включая нашу Челябинскую область, ее поддержат. Это мое мнение как химика и эколога", - сказал Вячеслав Авдин.