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Обстановка на дорогах Челябинской области напряженная, сильный ветер затрудняет расчистку

Общество
Сегодня, 10:34
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Автор: 
Любовь Юрина

В ночь на 27 октября на всей территории Челябинской области шел снег, выпало от 0,1 до 21 миллиметров осадков, больше всего досталось Челябинску.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, максимальное количество осадков выпало в Челябинске - 57% от месячной нормы.

Днем и ночью в отдельных районах отмечались метели, порывистый ветер. В большинстве районов установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 13 сантиметров.

На дорогах гололедица. «Дорожная обстановка напряжённая, расчистка затрудняется сильным ветром», - отметили в миндортрансе. Дорожные службы работают в круглосуточно режиме.

Минувшей ночью на региональных дорогах работало 80 единиц техники: 60 КДМ, 10 снегоочистителей, шесть автомобилей «Урал-Тройка» и четыре автогрейдера.

Как сообщили агентству в пресс-службе миндортранса региона, в настоящий момент снег идет в Красноармейском, Октябрьском, Аргаяшском, Сосновском, Еткульском, Карталинском районах, а также в Копейске. Во всех районах очень сильный ветер.

В случае возникновения сложностей в проездом по дорогам регионального модно звонить в круглосуточную диспетчерскую Миндортранса - 237-88-92 или в приёмную Министерства дорожного хозяйства и транспорта - 261-44-11 (с 8-30 до 17-30).

Круглосуточная диспетчерская Челябинска - 8-951-771-73-25.

По данным администрации Челябинска, сегодня ночью на улицах города работало 87 единиц техники: 36 КДМ, 45 МТЗ, шесть погрузчиков, а также 111 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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