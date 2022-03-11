Очень нужна помощь: в Челябинске отчаянно сражаются за жизнь два маленьких бездомных щенка

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 14 марта, в Челябинской области прекращают работу амбулаторные ковидные центры, о
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Коронавирус
11.03.2022

В Челябинской области закрывают все ковидные амбулаторные центры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 марта, в Челябинской области вновь смягчают ряд мер по борьбе с распространением ко
Коронавирус
Коронавирус
11.03.2022

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.03.2022

Комсомольский проспект Челябинска избавят от киосков-«нелегалов» и озеленят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.03.2022

Минсельхоз Челябинской области просит оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.03.2022

Россия запросила созвать Совбез ООН для обсуждения американских разработок биооружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.03.2022

Очень нужна помощь: в Челябинске отчаянно сражаются за жизнь два маленьких бездомных щенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.03.2022

Владимир Путин согласился привлекать добровольцев с Ближнего Востока к участию в спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.03.2022

Уголовное дело в отношении главного инженера водоканала Копейска направлено в суд
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11.03.2022

«Лица Сферума»: второй сезон
Общество
11.03.2022 15:22
Фото: Зарина Батичко

Очень нужна помощь: в Челябинске отчаянно сражаются за жизнь два маленьких бездомных щенка

Челябинские ветеринары борются за жизнь двух бездомных щенков, которых совершенно случайно – находясь в поисках взрослой собаки – обнаружили жительницы поселка Першино в Металлургическом районе.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», восьмерых щенков челябинки нашли накануне 8 Марта – четвероногие малыши ютились в заброшенном, заметенном со всех сторон доме, где не было никакого укрытия. Оказалось, что это щенки Белянки. Чудом стало то, что крохи сумели пережить холода.

Всех хвостатых братьев и сестер забрала себе местная жительница Зарина, поместив семейство в теплом сарае. Если семеро щенков жадно набросились на еду, то восьмой (его назвали Марли) тихонько сидел в сторонке, отвернувшись и не проявляя никакого интереса к пище. Четвероногого малыша положили в больницу, где ему поставили диагноз парвовирусный энтерит (он совсем не кушал, жил на капельницах). Марли боролся несколько дней, но, к сожалению, спасти его ветеринары не смогли – он умер ночью десятого марта.

Следом в клинику угодили еще два щенка, которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии – у них те же симптомы, что и у Марли. Врачи делают все возможное, чтобы вылечить их, но пока прогнозы крайне неутешительные: парвовирусный энтерит – страшная и очень опасная болезнь, к сожалению, часто приводящая к летальному исходу.

«Марли больше нет... Состояние двух других щенков крайне тяжёлое... Но нас еще пять малышей: две девочки и три мальчика... Долг в клинике «Гармония» огромный (в том числе за лечение Марли), и самим нам не справиться... Мы надеемся на вашу помощь... Нам нужен этот шанс на жизнь...» - написала Зарина на своей странице в ВКонтакте.

Те, кто хочет и может помочь в этой сложной ситуации, могут связаться с спасительницей щенков по телефону: 8 951 480 30 33.

Также можно перевести посильную сумму на номер карты Сбербанка: 5469 7200 1395 1740 (получатель Ирина Сергеевна С., с пометкой «на щенка»).

 

Автор: Евгения Александрова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный внештатный специалист Минздрава Челябинской области по медпрофилактике Ольга Агее
11.03.2022

Южноуральцам рассказали, как укрепить иммунитет весной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 14 марта, в Челябинской области прекращают работу амбулаторные ковидные центры, о
Коронавирус
Коронавирус
11.03.2022

В Челябинской области закрывают все ковидные амбулаторные центры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 марта, в Челябинской области вновь смягчают ряд мер по борьбе с распространением ко
Коронавирус
Коронавирус
11.03.2022

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Одну из главных магистралей Челябинска – Комсомольский проспект – избавят от незаконных ларьков и
11.03.2022

Комсомольский проспект Челябинска избавят от киосков-«нелегалов» и озеленят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский камерный театр представит на суд публики свою новую работу - спектакль «Сын». Премьер
11.03.2022

Челябинский камерный театр познакомит зрителей с творчеством французского драматурга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию

09.03.2022 13:33

ГИБДД контролирует уборку дорог в Челябинске