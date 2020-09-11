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Одаренные дети Южного Урала получат премии губернатора

Общество
Сегодня, 17:11
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Одаренные дети Челябинской области и их наставники будет награждены премиями губернатора.

Соответствующее постановление об учреждении премии подписал глава региона Алексей Текслер.

Премия вручалась с 2018 года, но не была регулярной. Своим постановлением Алексей Текслер закрепил за наградой статус ежегодной, уточнили в пресс-службе губернатора.

Награда будет присуждаться талантливым детям, обучающимся в системе дополнительного образования, за достижения в культуре, спорте и естественно–научной деятельности.

Материальное поощрение будет выплачиваться и педагогам, воспитавшим выдающихся учеников.

Денежное вознаграждение, полученное ребенком и его наставником, можно направить на определенные цели: на участие в международном статусном конкурсе; на покупку оборудования, без которого невозможен профессиональный рост талантливого ребенка.

Будет создана межведомственная комиссия, которой предстоит отобрать соискателей премии. В ее состав войдут представители областных министерств образования и науки, культуры, спорта. 

Вручение премии губернатора Челябинской области запланировано на конец осени.

 

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Теги
Алексей Текслер
Одаренные дети
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