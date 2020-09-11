Одаренные дети Южного Урала получат премии губернатора
Одаренные дети Челябинской области и их наставники будет награждены премиями губернатора.
Соответствующее постановление об учреждении премии подписал глава региона Алексей Текслер.
Премия вручалась с 2018 года, но не была регулярной. Своим постановлением Алексей Текслер закрепил за наградой статус ежегодной, уточнили в пресс-службе губернатора.
Награда будет присуждаться талантливым детям, обучающимся в системе дополнительного образования, за достижения в культуре, спорте и естественно–научной деятельности.
Материальное поощрение будет выплачиваться и педагогам, воспитавшим выдающихся учеников.
Денежное вознаграждение, полученное ребенком и его наставником, можно направить на определенные цели: на участие в международном статусном конкурсе; на покупку оборудования, без которого невозможен профессиональный рост талантливого ребенка.
Будет создана межведомственная комиссия, которой предстоит отобрать соискателей премии. В ее состав войдут представители областных министерств образования и науки, культуры, спорта.
Вручение премии губернатора Челябинской области запланировано на конец осени.
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