Один хорошо, а два – лучше!
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Сегодня, 12:00
КРК «Мегаполис» снова открыл свои двери с 1 сентября и, конечно, готов порадовать гостей обновленными акциями. Теперь отдыхать в «Мегаполисе» с друзьями, детьми или второй половинкой стало еще выгоднее.
Скорее смотрите, какие спецпредложения мы для Вас приготовили:
- Второй попкорн и напиток в подарок в Мягком кинотеатре;
- Второй час игры в боулинге, бильярде, XBOX;
- Вторая порция в подарок в Брудершафте, Дзёдо, Pretty Betty;
- Второй час игры в подарок в Мегалэнде и на батутной арене.
И это еще не все!
Полный список акций и места действия на bolshe.mega74.ru.
Ждём Вас: КРК "Мегаполис", Свердловский пр., 51а, 247-45-45.
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