Один хорошо, а два – лучше!

КРК «Мегаполис» снова открыл свои двери с 1 сентября и, конечно, готов порадовать гостей обновленными акциями. Теперь отдыхать в «Мегаполисе» с друзьями, детьми или второй половинкой стало еще выгоднее.

Скорее смотрите, какие спецпредложения мы для Вас приготовили:

Второй попкорн и напиток в подарок в Мягком кинотеатре;

Второй час игры в боулинге, бильярде, XBOX;

Вторая порция в подарок в Брудершафте, Дзёдо, Pretty Betty;

Второй час игры в подарок в Мегалэнде и на батутной арене.

И это еще не все!

Полный список акций и места действия на bolshe.mega74.ru.

Ждём Вас: КРК "Мегаполис", Свердловский пр., 51а, 247-45-45.