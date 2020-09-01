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Один хорошо, а два – лучше!

Общество
Сегодня, 12:00
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КРК «Мегаполис» снова открыл свои двери с 1 сентября и, конечно, готов порадовать гостей обновленными акциями. Теперь отдыхать в «Мегаполисе» с друзьями, детьми или второй половинкой стало еще выгоднее. 
Скорее смотрите, какие спецпредложения мы для Вас приготовили:

  • Второй попкорн и напиток в подарок в Мягком кинотеатре; 
  • Второй час игры в боулинге, бильярде, XBOX; 
  • Вторая порция в подарок в Брудершафте, Дзёдо, Pretty Betty;
  • Второй час игры в подарок в Мегалэнде и на батутной арене. 

И это еще не все! 
Полный список акций и места действия на bolshe.mega74.ru
Ждём Вас: КРК "Мегаполис", Свердловский пр., 51а, 247-45-45.

 

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