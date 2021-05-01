Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей

70 лет назад было создано одно из старейших ветеринарных учреждений Челябинской области — Карталинская межрайонная ветеринарная лаборатория. В зону ответственности лаборатории по бактериальным исследованиям входят ведущие сельскохозяйственные районы — Карталинский, Варненский, Чесменский, Брединский, а по исследованиям на бешенство — весь юг региона. По количеству проводимых испытаний Карталинская ветлаборатория — на одном из первых мест в области.

Опираясь на колоссальный опыт, коллектив идет в ногу со временем. Специалисты, а среди них сегодня много перспективной молодежи, регулярно повышают уровень знаний, в том числе в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Москве. Чтобы проводить испытания оперативно и на высоком уровне, с государственной поддержкой укрепляется материально-техническая база учреждения. За последние годы полностью обновлено здание лаборатории, оборудовано холодильное отделение, санпропускник, бактериологический отдел разделен на «заразную» и «чистую» зоны, приобретается новейшее оборудование, в том числе для исследований методом иммуноферментного анализа – это одно из наиболее развиваемых сегодня направлений.

Соответствие лаборатории всем требованиям подтверждает ее аккредитация на 21 методику испытаний. О высоком статусе и квалификации сотрудников говорит прохождение здесь межлабораторных сличительных испытаний. Карталинская ветлаборатория вошла в государственную информсистему «Веста» и сегодня регистрирует в ней все результаты испытаний по диагностике болезней животных, качеству продуктов, кормов, лекарств, а это гарантия безопасности для людей и для животноводческого комплекса региона.