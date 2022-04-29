Ограничение движения в Челябинске

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных проведению 89 легкоатлетической эстафеты, 68 кольцевой велогонкии и десятой гонки на лыжеролерах, второго мая 2022 года в Челябинске будет ограничено движение.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до Свердловского проспекта с девяти часов 30 минут до 12 часов 00 минут.

Также с девяти часов 30 минут до 13 часов 30 минут будет ограничено движение по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга.

С 09.30 до 13.30 движение будет закрыто по улице Воровского от ул. Сони кривой до проспекта Ленина.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.