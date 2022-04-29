29.04.2022
Ограничение движения в Челябинске
29.04.2022
ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт
29.04.2022
Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы
29.04.2022
В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
28.04.2022
Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»
Ограничение движения в Челябинске
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022