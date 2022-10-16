Огромные очереди выстроились к ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской в Челябинске

В канун празднования Собора святых Челябинской митрополии, 15 октября, в Челябинск был доставлен ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Святыня будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 20 октября. В субботу и воскресенье в храме была огромная очередь из желающих приложиться к мощам и попросить святую о помощи.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий с сонмом духовенства встретил святыню и внес под своды Свято-Симеоновского кафедрального собора. Затем началось всенощное бдение с литией в канун празднования Собора святых Челябинской митрополии.

«В сонме святых Челябинской митрополии уже прославлен ряд священномучеников - священников, пострадавших за веру на уральской земле. Так появился особый праздник: День святых Челябинской митрополии. К ним мы обращаемся с молитвами, уповая, что наши земляки, родные нам святые услышат нас», - сказал владыка Алексий.

Митрополит Алексий также отметил, что святая блаженная Матрона Московская очень почитается нашим православным народом. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, ведь даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к её ходатайству. Ковчег с частью мощей блаженной старицы приносится в пределы Челябинской епархии с родины святой Матроны – из Тульской епархии.

«Блаженная Матрона жила совсем недавно, но православный русский народ полюбил ее всем сердцем. Нет, наверное, храма, где не было бы иконы Матроны Московской. Отрадно, что в эти дни, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в наш город привезли мощи святой блаженной Матроны, - сказал владыка Алексий. - К её мощам, которые почивают в Свято-Покровском женском монастыре в Москве, всегда стоит очень большая очередь: люди верят в помощь святой и получают по вере своей помощь».

Во время чтения канона верующие имели возможность приложиться к ковчегу с мощами Матроны Московской и иконе святых Челябинской митрополии (в этот день также празднуется 10 лет с момента образования Челябинской митрополии). Архиереи помазали верующих освященным елеем. Также верующим раздавался освященный хлеб.

По окончании богослужения сонм архиереев и духовенства Челябинской епархии пропели величание Собору святых Челябинской митрополии и святой блаженной Матроне Московской.

«Важно, чтобы и в Челябинске верующие имели возможность приложиться к ее святым мощам и попросить о помощи», - отметил владыка Алексий. Огромная очередь выстроилась и к ковчегу с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской и в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинске и в субботу, и в воскресенье.

Мощи блаженной Матроны будут находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска до 20 октября. Приложиться к святыне можно с восьми до 20 часов.