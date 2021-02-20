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Олег Митяев рассказал Урганту об измененных из-за ковида строчках в песнях

Народный артист России Олег Митяев, которому исполнилось 65 лет, накануне юбилея побывал в гостях у Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал ведущему о том, как изменилась жизнь за время пандемии, какие строчки в песнях пришлось изменить, а также и о съемках в фильме.

Иван Ургант в начале шоу обратился к Олегу Митяеву с вопросом, как прошел его год.

«Введены ограничения на исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», - сказал Митяев.

«Серьезно? До вас Роспотребнадзор добрался?», - спросил его Ургант.

«Пришлось переделать несколько песен. Например, вместо «С добрым утром, любимая» теперь пою «Сиди дома, любимая», - пропел юбиляр. – И центровая песня сегодня «Крепитесь люди, скоро лето, коронавирус обязательно пройдет».

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Олегу Митяеву исполнилось 65 лет 19 февраля. В этот же день на официальном правовом портале появилось постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о присвоении народному артисту России звания «Почетный гражданин Челябинской области».

«За большой личный вклад в развитие культуры, выдающиеся творческие заслуги, повышение авторитета Челябинской области в Российской Федерации и на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области» Митяеву Олегу Григорьевичу – народному артисту Российской Федерации, члену союза писателей России», - говорится в документе.

Видео: Youtube, «Вечерний Ургант»