ОНФ призывает российских журналистов вместе добиваться мер господдержки во время пандемии

Общероссийский народный фронт приглашает редакции региональных и местных СМИ поддержать инициативу по включению их отрасли в число пострадавших от пандемии коронавируса.

Общественники считают, что журналисты имеют право на государственную поддержку, которую уже получает ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

В ОНФ отмечают, что учредителями редакции региональных и местных СМИ довольно часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица, что не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на уже действующие меры поддержки со стороны государства.

"Вместе с тем надо понимать, что основным источником доходов таких СМИ являлась реклама, причем реклама, заказчиком которой выступал тот же самый бизнес. Мы по линии центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем падение объемов рекламы до 90 процентов у отдельных СМИ: было десять рекламных баннеров в месяц, а сейчас один или вовсе нет", - отметила руководитель центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она рассказала, что с такой ситуацией столкнулись и печатные газеты, и сетевые ресурсы, и региональные и муниципальные телеканалы.

"Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально-важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах. Если не принять мер, то, к сожалению, часть таких партнеров и друзей не переживут пандемию", - сказала Наталья Костенко.

По мнению экспертов, существует также возможность введения специальных дополнительных (узкоотраслевых) мер, которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-экономическую деятельность и продолжить выполнение их важной социальной роли.

"С целью изучения мнения представителей отрасли по этому поводу ОНФ приглашает сотрудников региональных и местных СМИ ознакомиться с предложениями экспертов на своем сайте и в случае согласия оставить свой голос в поддержку данной инициативы. Итоговые предложения будут направлены ОНФ в правительство РФ и соответствующие органы власти", - сообщил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Вячеслав Афанасьев.

Как отметила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, журналисты, как и врачи, как и волонтеры в это сложное время, - на передовой. При этом уже долгие годы СМИ выживают в новой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. Необходимо поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли.

Напомним, на брифинге 13-го мая заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук так прокомментировал просьбу Союза журналистов о поддержке СМИ:

"Думаю, СМИ надо акцентироваться не на том, чтобы находиться в списке пострадавших, нужно искать новые ниши в новой реальности. Меры поддержки имеют фиксированный период, они рано или поздно закончатся, а новая реальность останется на длительный срок. Отказного решения не принято, но параллельно прошу вас рассмотреть новые направления развития".