Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»

Жителей Челябинска познакомили с теми, кто каждый день спасает людей. В областном центре состоялся праздник сильных и смелых – спасателей, полицейских, врачей. Горожане смогли не только увидеть образцы спасательной и пожарной техники, но и «ощупать» ее изнутри.

«День защиты людей» собрал сегодня, девятого апреля, на площади Революции тысячи людей. Горожане шли целыми семьями. Этот праздник посвящен спасателям, пожарным, полицейским, врачам и другим людям, которые делают жизнь горожан безопаснее и помогают в трудных ситуациях.

Современная техника, амуниция сотрудников экстренных служб – все это челябинцы смогли не только увидеть, но и примерить на себя.

«Я померил обувь водолаза, она весит восемь килограммов, я даже шагу не смог ступить», - рассказывает десятилетний Иван Шумилов.

Не только примерить одежду спасателей и потрогать снаряжение, но еще приобрести навыки спасения смогли горожане. Их учили делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«На манекене все просто казалось, но, если в жизни будет такая ситуация, я не знаю, смогу ли. Ведь это же нужно не растеряться и все правильно сделать, ведь иногда счет идет на секунды», - говорит Владимир Мишин.

Счет на секунды идет и тогда, когда нужна помощь профессиональных полицейских. Они также представили сегодня технику, которая есть у них на вооружении. Мальчишки и девчонки смогли «порулить» патрульной машиной и «оседлать» полицейский байк. А также узнать, как стать стражем порядка. Всем желающим связать свою деятельность со службой в органах внутренних дел, рассказали о том, как поступить в полицейские вузы.

А службу в Челябинской области несут не только люди, но и собаки. Кинологический центр ГУ МВД России по Челябинской области показал челябинцам тех, кто ищет подозреваемых, преступников, наркотики, взрывчатку, оружие, боеприпасы и человеческие останки. Служебные собаки работают в патрульно-постовой, конвойной и караульной службах.

«В Челябинской области сегодня несут службу 220 служебных собак разных пород. Наиболее универсальной остается немецкая овчарка. Кроме нее несут службу представители породы бельгийской овчарки (малинуа), бордер колли, лабрадоры, спаниели», - рассказали в региональном полицейском главке.

О тяготах жизни, тех, кто на страже порядка и о том, что значит иметь хорошую физическую форму, горожане также смогли испытать на себе.

Ползком десять метров, потом десять отжиманий, сколько же пресс и «выпрыгивания», а потом в противогазе десять упражнений со скакалкой – такое даже взрослому не под силу. И все на скорость. Но вот эти юные кадеты с этим справились. Такое испытание на «Дне защиты людей» им приготовил военно-патриотический клуб «Высота» южноуральского юридического колледжа.

«Самое сложное было в противогазе со скакалкой прыгать, дышать тяжело, а так нормально, не сложно», - делится впечатлениями восьмилетний Семен Шумилин.

К фестивалю «День зашиты людей» присоединился и ЧелГУ.

«Единственный вуз среди организаций-участников акции – ЧелГУ второй год присоединяется к спасателям, врачам, пожарным – всем, кто ежедневно спасает жизни. Здесь были представлены наши юристы, психологи и турклуб «Саламандр», - сообщили в вузе.

Также на «Дне защиты людей» можно было сдать кровь. Записаться в доноры удалось 70 людям. Перед процедурой они прошли осмотр медиков и только после этого они смогли поделиться своей кровью.

«У меня редкая группа крови – первая. Если моя пойдет на благо кому-то, я буду только рада», - говорит челябинка Екатерина Степанова.

Тут же работал «Автобус жизни» - это общественный проект по помощи бездомным и горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Пять дней в неделю мы кормим бездомных. У нас открыты пункты в пяти района Челябинска и в Копейске. Также мы помогаем им в оформлении документов, оказываем психологическую помощь. В планах открыть прачечную, чтобы те, кто оказался без крова над головой смогли прийти и бесплатно постирать свои вещи», - рассказывает волонтер Вика Бахарева.

Праздник сильных и смелых объединил сегодня всех челябинцев – и тех, кто ежедневно приходит на помощь и тех, кто в ней нуждается. И, возможно, после «Дня защиты людей» в полку тех, кто в любую секунду, не щадя себя придет на помощь, станет прибавится.