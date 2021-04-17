Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области

17.04.2021
В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
17.04.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
17.04.2021
В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
16.04.2021
В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
16.04.2021
В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
16.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
29.12.2020
В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»
21.12.2020
Школа экотуризма Златоуста выиграла грант на создание экотропы на Лысую сопку Уреньги
17.12.2020
Путин заявил о необходимости развития внутреннего туризма
16.12.2020
Жителям Челябинской области предлагают «поюралить» в живописных местах
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021