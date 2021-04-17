Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области

Сотрудники Челябинской областной публичной библиотеки подготовили девять новых оригинальных маршрутов, по которым можно отправиться в путешествия по Южному Уралу на выходных. Любой желающий сможет найти место для познавательного туризма и отдыха по своему вкусу.

Напомним, в 2017 году библиотекари отдела краеведения ЧОУНБ начали создавать бесплатный гид по местным достопримечательностям региона - мобильное приложение «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Проект получил финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщает Публичка, на сегодняшний день приложение насчитывает около трех десятков направлений. Каждый маршрут, помимо историко-географической справки, иллюстраций, описаний природных красот и достойных внимания культурных и архитектурных объектов, сопровождается информацией о том, как добраться до места и сколько времени уйдет на дорогу. Встроенная функция геолокации поможет правильно сориентироваться на местности, оценить расстояние до следующей точки путешествия и выстроить собственный путь.

В 2021 году в тематическом списке появятся девять новых маршрутов, в их числе: «Троицк – город купеческий», «Пласт: по золотым следам жар-птицы», «Магнитка – стальное сердце России», а также однодневные туры по Копейску, Сатке, Варне и другим территориям. Так что каждый

Туристам также предлагают уже знаменитые места края: Аркаим, Ильменский заповедник, Таганай, Тургояк, Зюраткуль и Увильды, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс и многие другие.

Менее известные точки для путешествий: овеянный легендами Верхнеуральск, пугачевские места Увельского района, Джабык-Карагайский бор и Голубой карьер Новокаолинового поселка.

Кроме того, для гостей Челябинска, у которых есть в запасе всего несколько часов для осмотра городских достопримечательностей, разработано несколько пешеходных экскурсий по историческому центру и легендарному Танкограду.

Напомним, «Нескучные путешествия», которые начали создаваться в 2017 г. библиотекарями отдела краеведения ЧОУНБ, что позволило привлечь профессиональных экскурсоводов и музейных специалистов к разработке новых оригинальных маршрутов.

Мобильное приложение устанавливается бесплатно, по ссылке скачивайте «Нескучные путешествия» на свой телефон и узнавайте много нового о родном крае.