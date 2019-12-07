Особое «Притяжение» Магнитогорска

Не имеющий аналогов в России проект «Притяжение» по преобразованию городского пространства, который планируется реализовать на территории Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), обсудили в ходе визита губернатора Алексея Текслера на ММК.

Проект, инициированный председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым, будет реализован на принципах частно-государственного партнерства. Основную часть финансирования возьмет на себя частный инвестор. Кроме того, предполагаются финансовые вливания из федерального и областного бюджетов.

Планируется на территории в 400 гектаров, принадлежащей ММК, разместить современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты. Будет создан искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров. Важной частью проекта станет благоустроенный пешеходный бульвар, который пройдет вдоль восточной стороны территории освоения и вдоль которого будут расположены основные капитальные объекты проекта.

В рамках проекта будет построен многопрофильный медицинский центр, который сможет принимать жителей не только южных районов области, но и Башкирии и Оренбургской области. Как отметил глава региона, в областном бюджете на 2020 году предусмотрено финансирование начала проектных работ по медцентру, предпроектные работы будут завершены в 2020 году.

Строительные работы начнутся в 2020 году. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга: среди них - значительная часть парка с озером, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром.

«Я считаю, что это один из самых интересных и передовых проектов по развитию городского пространства в нашей стране», - отметил Алексей Текслер. Губернатор уверен, что реализация проекта будет способствовать развитию Магнитогорска.