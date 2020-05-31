Осужденные Челябинской области поделились личным опытом ресоциализации

Толстые стены, высокий забор из колючей проволоки, наблюдательные вышки по периметру. Это - исправительная колония. В обществе с ней связано множество стереотипов, но часто они сильно отличаются от реальности.

Сегодня одна из главных задач уголовно-исполнительной системы - ресоциализация осужденных до и после освобождения.

- С людьми, преступившими закон, работают воспитатели, социальные работники, психологи, представители различных институтов гражданского общества, в том числе религиозных конфессий. Осужденные получают образование, профессиональные навыки, занимаются спортом и творчеством, - рассказывает начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Сергей Третьяков.

А что говорят об этом те, кто отбывает или уже отбыл наказание?

Выбрался сам - помоги другому

Рабочий день в разгаре. Павел Ахметшин верстает свежий номер газеты. В колонии парень получил образование, работу, пришел к вере в бога и победил зависимость от пагубных пристрастий - таких, как алкоголь, курение, наркотики. Их жертвой он стал еще в детстве.

- Я 1990 года рождения. В 14-15 лет, как и многие мои сверстники, попробовал наркотики. Особого выбора у меня тогда не было, ведь все мое окружение с головой увязло в этом. Освободиться самостоятельно не получалось. Как ни странно это прозвучит, но шанс начать новую жизнь мне дала колония. Здесь я познакомился с эффективной методикой избавления от пагубных пристрастий, разработанной выдающимся ученым, врачом, психологом Геннадием Шичко. Пройти программу по методу Геннадия Шичко мне посоветовал координатор челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Евгений Маленкин. Программу я успешно прошел. Теперь стараюсь помочь тем, кто столкнулся в жизни с этой бедой. Как говорится, выбрался сам - помоги другим.

Павел состоит в православной общине исправительной колонии, участвует в богослужениях, стал мастером звонарного дела. Он часто посещает библиотеку и много времени проводит в спортивном зале.

Молодой человек уверен: жизнь коротка, время вспять не повернуть. Поэтому нужно стараться развиваться, даже находясь в изоляции от общества: получать новые знания, укреплять здоровье, воспитывать новые полезные привычки.

В колонии у Павла немало единомышленников, особенно среди членов православной общины. Многие осужденные после освобождения хотят вернуться к нормальной жизни, где нет места зависимости от сигарет, алкоголя, наркотиков и даже от обычного кофе. Один из них - Валерий Щетинин. Несмотря на то, что в исправительное учреждение молодой человек прибыл совсем недавно, благодаря Павлу он уже успел познакомиться с программой Геннадия Шичко.

- Я отбываю наказание около трех месяцев. До того как оказаться здесь, у меня была практически полная деградация личности. Не было никакого будущего. Сейчас же у меня перед глазами есть реальный пример человека, который абсолютно изменился, одержал победу над прошлым, над зависимостью от наркотиков, спиртного и табака. Я думаю, при освобождении, у меня тоже будет новая жизнь.

Программу начал проходить и Эмин Аллахвердиев. Мужчина старается бросить курить. Он уверен: метод Геннадия Шичко обязательно поможет ему не только победить зависимость, но и духовно вырасти.

- Я только начал проходить эту программу. В прошлом у меня уже было несколько попыток бросить курить, но все безрезультатно. Об этом методе мне, как и многим другим осужденным, рассказал Павел Ахметшин. Я искренне благодарен ему за это.

До конца срока Павлу остается несколько лет. Его родные надеются, что он сохранит верность своим новым убеждениям и продолжит оставаться вдохновляющим примером для других.

Прошлое - наркотики, боль, пустота. Настоящее - наполнено смыслом

Чистый звук и свой неповторимый, бархатный тембр звучания. Евгения Дедова уверенно играет как любимые мелодии детства, так и торжественные гимны. Девушка освоила компактный, но достаточно сложный оркестровый инструмент - трубу-корнет. Играть на нем, как и многому другому, она научилась в колонии.

- В колонии я играю в оркестре уже несколько лет. На воле никогда не думала, что смогу этим заниматься. Музыкального образования у меня нет. Мое прошлое - это пустота, одиночество, наркотики и боль. В колонии же масса возможностей для самореализации, - признается Евгения.

В исправительном учреждении Евгения находится пятый год. Она уверена: казенный дом для нее стал настоящим спасением, ведь наркотики могли лишить ее самого дорогого - жизни.

- Когда меня только осудили, дали большой срок - 10 лет, я подумала, что наконец-то все закончится: ломка, постоянные поиски наркотиков. Это был один сплошной ужас. Я просыпалась и молила Господа помочь мне изменить жизнь.

В стенах колонии Евгения укрепилась в вере. Староста православной общины много времени проводит в храме, участвует в богослужении и пишет иконы.

- В прошлом году я приняла участие в конкурсе православной живописи «Канон». Я прочла житие о святом праведном воине Федоре Ушакове. Меня это вдохновило написать икону. До этого я никогда не рисовала, - делится Евгения.

С недавнего времени художница и музыкант еще и церковный звонарь.

Отряд, где живет Евгения, особый. Это реабилитационный Центр «Аврора». В исправительном учреждении он был открыт в 2016 году для подготовки осужденных женщин к освобождению. На его базе благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» реализует проект «Start Up», в рамках которого помогает осужденным восстановить навыки ведения домашнего хозяйства, утраченные за годы изоляции от общества, такие, например, как приготовление пищи.

Всего за полгода Евгения вспомнила не только как сварить кашу или щи, испечь пирог или торт к празднику, но и сделать экзотические суши. После освобождения она сможет приготовить все это самостоятельно дома на кухне.

Евгения продолжает развиваться и в музыке. Недавно председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ подарил коллективу музыкальные инструменты: баян, домру, маракасы. Сейчас девушки репетируют, чтобы порадовать своих зрителей новыми музыкальными композициями.

Начальник отряда Марина Вардумян отзывается о своей подопечной как о спокойном, ответственном и очень старательном человеке.

Девушка работает на швейной фабрике, участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, вместе с другими осужденными из кружка прикладного творчества занимается благотворительностью. Изделия ручной работы, изготовленные местными мастерицами, сотрудники колонии передают в подшефный детский дом. Ребятишки радуются игрушкам и ярким сувенирам, сделанным для них с любовью и теплотой.

После освобождения Евгения планирует продолжить творить добрые дела в качестве волонтера благотворительного фонда «Прикосновение к жизни». Ждать этого дня осталось недолго. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду девушка может выйти на свободу условно-досрочно уже через три месяца.

Ремесло стало профессией

Ванда освободилась из колонии больше года назад. Всего же в местах лишения свободы она провела в общей сложности почти 20 лет. За это время женщина успела получить несколько профессий: «мастер отделочных работ», «делопроизводитель», «мастер ногтевого сервиса». Последние две специальности освоила благодаря участию в проекте «Ресоциализация осужденных женщин Челябинской области через обучение сервисным профессиям, востребованным на рынке труда». Проект реализует благотворительный фонд «Прикосновение к жизни».

- Я творческий человек, поэтому много времени проводила в кружке рукоделия: вышивала, вязала, создавала оригинальные композиции из бисера и даже научилась работать с гипсом, - рассказывает мастерица.

Освободившись, она решила реализовать свой талант и любовь к творчеству в бизнесе. Женщина организовала собственное дело. У нее множество заказов, но особо дороги те, что выполнены для детей.

Мастерица украсила стены челябинского центра реабилитации детей с ДЦП «Сакура». Объемные и яркие композиции выполнены из гипса. Маленькие посетители с интересом разглядывают сказочных и мультяшных персонажей, которые словно по мановению волшебной палочки оживают в интерьере. Также своими руками Ванда делает маленькие фигурки из гипса под покраску. Особый интерес дети проявляют к фигуркам животных, поэтому их больше всего.

В планах - освоить новые технологии, например, создавать 3D панели из полимерного гипса, а также гипсовые изделия, которые применяют для декорации мебели. Ванда уверена, что сможет наладить полноценный процесс и закрепиться в выбранной нише.

Покорение индустрии красоты

За плечами Дины (имя изменено) несколько судимостей. В местах лишения свободы женщина провела в общей сложности порядка 15 лет, но время даром не теряла: получила несколько профессий. Успела поработать швеей на фабрике, хотя душа к этому не лежала. Женщина признается, что всегда интересовалась индустрией красоты, поэтому с большим воодушевлением отнеслась к возможности выучиться на парикмахера.

Набивала руку и познавала все тонкости ремесла в местной парикмахерской. Клиентов было более чем достаточно, ведь женщины остаются женщинами и хотят быть красивыми в любых обстоятельствах. В день мастер принимала по несколько человек: одни готовились к свиданию с родственниками, другие - к долгожданному освобождению. Самыми популярными услугами оказались стрижка и окрашивание волос.

Освободившись, Дина продолжила работать в сфере красоты. Сегодня она арендуют рабочее место в одном из престижных салонов города Челябинска. У нее много постоянных клиентов, которые обеспечивают неплохой заработок.

Собственный бизнес - отличная идея

Успешно предпринимательской деятельностью занимается и бывший осужденный Алексей. Мужчина провел в местах заключения больше 20 лет своей жизни. Отбывая последний срок, он получил две новые для себя специальности: «монтажник вентиляционных систем» и «монтажник медицинского оборудования».

На свободу Алексей вышел в начале 2017 года и практически сразу начал заниматься бизнесом: зарегистрировал собственную фирму. Она занималась продажей, установкой и ремонтом изделий из ПВХ (балконы, двери, окна, теплицы). Этот бизнес успешно существовал в течение двух лет, но был закрыт из-за падения спроса на рынке и усилившейся конкуренции. Тогда Алексей выбрал для себя новое направление развития и стал индивидуальным предпринимателем.

Сейчас бывший осужденный занимается строительством, выполняет монтаж водоснабжения и отопления. Недавно Алексей открыл небольшой продуктовый магазин, который уже приносит владельцу хороший и стабильный доход.

Нашел себя в продажах

Артем пока только мечтает о собственном бизнесе. В колонии общего режима он провел чуть больше пяти лет. Там он получил несколько рабочих профессий, таких как «плотник», «плиточник», «стропальщик». Знания и навыки пригодились при строительстве собственного дома, но вот нашел себя Артем в продажах.

Сегодня он занимает руководящую должность в производственно-коммерческой фирме, которая занимается поставками трубопроводной арматуры. У него в подчинении 10 человек.

В планах у Артема получить высшее образование и открыть свою фирму. Пока же он получает необходимый практический опыт и зарабатывает профессиональную репутацию.

Никогда нельзя опускать руки

Наталья в местах лишения свободы провела шесть лет. Освободилась в 2016 году. Сегодня в ее жизни все благополучно. Наталья - дипломированный юрист. Она с красным дипломом окончила магистратуру в Челябинском государственном университете. Активно занимается частной практикой, в том числе помогает бывшим осужденным. Наталья уверена: никогда нельзя опускать руки, нужно ставить цели, действовать и достигать.

Все эти люди смогли вернуться к нормальной жизни после длительной изоляции от общества. Для них колония стала отправной точкой. Они многое переосмыслили, многое приобрели. С большой долей вероятности можно утверждать, что назад они уже никогда не вернутся.