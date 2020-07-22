ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Осужденный копейской колонии на "отлично" защитил диплом о высшем образовании

Фото: 
ГУФСИН России по Челябинской области
Общество
Сегодня, 14:56

Осужденный шестой колонии Копейска (Челябинская область) Никита Чернов защитил диплом о высшем образовании на "отлично". Перед экзаменаторами молодой человек выступал по видеосвязи.

В Московском финансово-промышленном университете новоиспеченный специалист, отбывающий наказание в ИК-6, все годы учился дистанционно. Он уверен, что после освобождения сумеет найти интересную работу с достойной зарплатой.

Никита Чернов решил получить профессию, понимая, что жизнь после приговора не заканчивается. Ему хотелось провести время в колонии с пользой.

"До ареста я учился в Южно-Уральской государственном университете и всегда был нацелен на получение новых знаний. Оказавшись в исправительном учреждении, узнал, что есть возможность восстановиться в любом вузе, ведь с момента моего отчисления еще не прошло пяти лет. Решение поступать в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" я принимали совместно с родными. Уверен, с выбором мы не ошиблись", - рассказал осужденный начальнику отряда капитану внутренней службы Марату Гараеву.

Задания необычный студент получал по почте, выполнял и также по почте отправлял в вуз. Он признался, что первое время страшился видеть огромные стопки учебных пособий и заданий, но каждый день усердно занимался и довольно быстро освоился, осознал, что задачи решаемы, нагрузки ему по силам. За весь учебный период усердный южноуралец учился, в основном, на "отлично".

Никита Чернов стал отличным примером для других осужденных, с интересом наблюдавших за тем, как он учится.

"Было много самостоятельной работы. Вуз и администрация колонии оказывали максимальное содействие на каждом этапе, особенно на финальной стадии. Экзамен был организован посредством видеосвязи, прошел он всего за 15-20 минут, ответ получил сразу. У меня наивысший бал", - поделился Никита Чернов.

Он надеется, что его пример воодушевит других осужденных, которые также решат получить высшее образование, чтобы уверенно чувствовать себя на свободе. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 11:46
В Челябинской области за сутки выявлено 133 случая коронавируса
Сегодня, 10:47
ММК планирует существенно повысить качество сортового проката
Сегодня, 10:10
Челябинской областной роддом станет госпитальной базой для долечивания пациентов с ковидом
Сегодня, 10:04
Часть пациентов с пневмониями планируют долечивать на базе психоневрологической больницы Магнитогорска
Сегодня, 09:59
В филиале поликлиники Верхнего Уфалея терапевты временно не принимают пациентов
Вчера, 23:37
В Миасском округе снят режим ЧС, но сохранен особый противопожарный режим
Вчера, 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Вчера, 21:45
Мечта жителей Варненского района о плавательном бассейне наконец сбылась
Вчера, 17:10
Сергей Бойко назначен начальником УпрДор «Южный Урал»
Вчера, 16:38
Анонсы событий и мероприятий на 22 июля
Общество
Сегодня, 14:41
Алексей Текслер поручил решить в Варненском районе проблему с ФАПами и создать отделение патологоанатомии
Общество
Вчера, 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Новости
Сегодня, 15:55
Происшествия
В Челябинске задержаны подозреваемые в покушении на сбыт "синтетики" в крупном размере
Сегодня, 15:19
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июля
Сегодня, 13:01
Федерация
В России предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Сегодня, 12:18
Федерация
В России очистят историю Второй мировой войны от искажений
Сегодня, 12:07
Федерация
В России хотят создать фонд квартир одиноких стариков
Материалы рубрики
Сегодня, 15:19
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июля
Сегодня, 10:47
Общество
ММК планирует существенно повысить качество сортового проката
Вчера, 16:38
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 22 июля
Вчера, 15:04
Общество
Южноуральцы этим летом получили 30 посылок с пчелами
Вчера, 14:47
Общество
Как предприниматели Южного Урала реально оценивают свои перспективы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика