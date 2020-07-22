Осужденный копейской колонии на "отлично" защитил диплом о высшем образовании

Осужденный шестой колонии Копейска (Челябинская область) Никита Чернов защитил диплом о высшем образовании на "отлично". Перед экзаменаторами молодой человек выступал по видеосвязи.

В Московском финансово-промышленном университете новоиспеченный специалист, отбывающий наказание в ИК-6, все годы учился дистанционно. Он уверен, что после освобождения сумеет найти интересную работу с достойной зарплатой.

Никита Чернов решил получить профессию, понимая, что жизнь после приговора не заканчивается. Ему хотелось провести время в колонии с пользой.

"До ареста я учился в Южно-Уральской государственном университете и всегда был нацелен на получение новых знаний. Оказавшись в исправительном учреждении, узнал, что есть возможность восстановиться в любом вузе, ведь с момента моего отчисления еще не прошло пяти лет. Решение поступать в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" я принимали совместно с родными. Уверен, с выбором мы не ошиблись", - рассказал осужденный начальнику отряда капитану внутренней службы Марату Гараеву.

Задания необычный студент получал по почте, выполнял и также по почте отправлял в вуз. Он признался, что первое время страшился видеть огромные стопки учебных пособий и заданий, но каждый день усердно занимался и довольно быстро освоился, осознал, что задачи решаемы, нагрузки ему по силам. За весь учебный период усердный южноуралец учился, в основном, на "отлично".

Никита Чернов стал отличным примером для других осужденных, с интересом наблюдавших за тем, как он учится.

"Было много самостоятельной работы. Вуз и администрация колонии оказывали максимальное содействие на каждом этапе, особенно на финальной стадии. Экзамен был организован посредством видеосвязи, прошел он всего за 15-20 минут, ответ получил сразу. У меня наивысший бал", - поделился Никита Чернов.

Он надеется, что его пример воодушевит других осужденных, которые также решат получить высшее образование, чтобы уверенно чувствовать себя на свободе.