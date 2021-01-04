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Отца челябинского медработника, пострадавшего при пожаре, переведут в ожоговый центр

Отец медработника Челябинской дорожной больницы Ольги Новиковой, пострадавший при пожаре в доме семьи, будет переведен в областной ожоговый центр.

Напомним, в ночь со второго на третье января в поселке Железнодорожный (Копейский городской округ) произошел пожар в доме семьи медработника дорожной больницы Ольги Новиковой (она берёт анализы на коронавирус у пациентов на дому). Пострадавшие лишились крова и имущества. На пожаре серьезно пострадали родители Ольги – 70-летняя мама (она работает участковым терапевтом) и 72-летний отец. Они были госпитализированы. Женщина после осмотра врачей покинула больницу. Мужчина, который спасал других находившихся в доме, получил серьезные ожоги. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Отца Ольги Новиковой планируется перевезти в ожоговый центр Челябинска», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Минздрав связался с семьей пострадавших медиков сразу после ЧП. «От переезда в служебное жилье пострадавшие отказались, выбрав размещение у ближайших родственников», - уточнили в министерстве.

Губернатор Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства оказать всестороннюю помощь Ольге Новиковой и ее семье.

Семье пострадавших медработников также окажут материальную и иную необходимую помощь руководство дорожной клинической больницы ОАО «РЖД», городской больницы Копейска, администрации Копейска. Пострадавшим помогут восстановить документы, решить возникшие бытовые вопросы.

Семья пострадавших обратилась к неравнодушным южноуральцам с просьбой оказать им материальную помощь.

Фото: ВКонтакте «Подслушано Копейск»