Отопительный сезон стартовал в пяти муниципалитетах Челябинской области

В пяти муниципальных образованиях Челябинской области стартовал отопительный сезон.

«Стартовали работы по подключению к теплу: Кыштым, Кусинский район, Еткульский район, Катав-Ивановский район, Саткинский район», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерства строительства и инфраструктуры региона.

Как сообщает администрация Саткинского района, подача тепла в многоквартирные жилые дома, социальные и иные объекты муниципалитета началась в полночь 16 сентября.

В правительстве области отметили, в то же время в старой части Сатки, где в прошлом году истек трехлетний срок запрета на вывод из эксплуатации котельной чугуноплавильного завода, администрация района не окончила строительство альтернативного источника теплоснабжения. Завод продолжит отапливать город еще один сезон. В настоящее время ведется строительство новой котельной.

«В старой части Сатки подача тепла потребителям блочной котельной установки начнётся в полночь 21 сентября», - уточнили в мэрии.

Отопительный сезон в поселениях Саткинского района начнётся на основании постановлений, подписанных главами этих поселений, ориентировочно в срок не позднее 25 сентября.

В Кыштымском городском округе первыми начали подключать социальные учреждения.

Глава Людмила Шеболаева 14 сентября подписала постановление о начале отопительного сезона в детских садах и в городской больнице. Все они готовы к приему тепла, подчеркивают в мэрии.

В Магнитогорске глава пока не подписал распоряжения о начале отопительного сезона. Он начнется после того, как в течении пяти дней средняя суточная температура не будет превышать плюс восемь градусов. «Вчера средняя суточная температура в Магнитогорске составила плюс 9,9 градуса, – поделился директор МП Трест «Теплофикация» Вадим Агафонов. – Сегодня прислали заявки на подключение отопления в доме престарелых и онкодиспансере».

Агафонов также отметил, что решение о подключении отопления в социальных учреждениях (школах и детских садах) принимает руководитель. «Первая городская больница уже в понедельник планирует подключить отопление в своих палатах», привел пример директор треста.

В администрации Челябинска также сообщили, что распоряжение о начале отопительного сезона пока еще не подписано. Соцобъекты подключаются по заявке в теплоснабжающую организацию. О конкретных сроках подключения пока не известно.

В ряде муниципалитетов срываются сроки подготовки. В Троицком районе комбинат «Уральский» отказался от теплоснабжения поселка Кумысное, запланировано строительство котельной мощностью 1,2 МВт и подводящего газопровода к поселку. В 2021 году новый теплоисточник должен появиться в поселке Энергетиков Троицкого городского округа (отказ ПАО «ОГК-2» от теплоснабжения поселка от Троицкой ГРЭС).

В Бредах не завершено строительство двух локальных источников теплоснабжения для детского сада и школы: социальные учреждения в этом году теплом будут обеспечены, со следующего года должны перейти на новые источники тепла.