Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок

Автомобильные переезды на улице Гагарина в Челябинске, отремонтированные летом 2022 года, не выдержали проверку временем – прошло всего несколько месяцев после окончания работ, а новая плитка уже ходит ходуном.

Проблема недолговечности проведенного ремонта возмущает водителей, которые заявляют: преодолевать недавно обновленные перекрестки на Гагарина на машине совсем не просто, проезд становится проблемой.

Фотографии, подтверждающие обоснованность недовольства челябинских автомобилистов, опубликованы накануне, восьмого ноября, местной жительницей в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

В комментариях под постом челябинцы пишут следующее:

«Да потому что ремонтные работы делают некомпетентные рабочие. Так по всему Челябинску»;

«Главное - контракт удешевить, и остаточек в карман положить»;

«То же самое на проспекте Победы, на пересечениях с Молодогвардейцев, Молдавской, Чичерина»;

«Пока существует ФЗ-44 с аукционами, так и будет. В городе должны быть свои организации по уборке, ремонту дорог, озеленению»;

«Не надо винить подрядчиков. Что администрация в техзадании написала, то и получили. Сначала надо заняться трамвайными путями»;

«Такая же ситуация, как минимум, еще на двух перекрестках с улицей Гагарина. Сам хотел сфотографировать и отправить в эту группу».

Напомним, в июле этого года глава Челябинска Наталья Котова лично оценивала ход работ на Гагарина, где на тот момент ремонтные работы велись полным ходом. Было полностью заменено дорожное полотно и подрядчик как раз приступил к оборудованию автомобильных проездов через трамвайные пути на перекрестках – укладывал плитку, чтобы водителям больше не приходилось гробить подвеску, пересекая рельсы. Все ремонтные работы на момент выезда мэра на улицу Гагарина были выполнены на 90 процентов. Тогда градоначальница заявила, что дорожный ремонт в Челябинске в этом году идет с опережением графика.

Получается, что цель – избавить подвески городских автомобилей от печальной участи быть угробленными – не достигнута.