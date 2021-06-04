Пассажиропоток на ЮУЖД в мае вырос на 57,2%

В мае 2021 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 671,3 тыс. пассажиров, что на 57,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 512,8 тыс. пассажиров (+33,5%), в дальнем следовании – 158,5 тыс. (рост в 3,7 раза к маю 2020 г.).

Пассажирооборот в мае 2021 года составил 176,5 млн пасс-км, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 27,2 млн пасс-км (+43,7%), в дальнем следовании – 149,4 млн пасс-км (+157,6%).

Всего за 5 месяцев 2021 года отправлено 2,7 млн пассажиров (+1,4% к аналогичному периоду 2020 года), из них в дальнем следовании – 599 тыс. пассажиров (-2,8%), в пригородном сообщении – 2,1 млн пассажиров (+2,7%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2021 года снизился на 3,9% к уровню прошлого года и составил 713,3 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-мае составил 137,5 млн пасс-км (+22,9%), в дальнем следовании – 575,8 млн пасс-км (-8,6%).