Пассажиры задержанного в аэропорту Челябинска рейса до Москвы вылетят через полчаса

В аэропорту Челябинска завершилась посадка на рейс до Москвы, который был задержан на пять часов. Причиной стали технические неполадки на воздушном судне авиакомпании «Победа».

Вылет самолета по маршруту «Челябинск-Москва» был запланирован на 06:45 утра, но он не состоялся по причинам неисправности лайнера компании «Победа». Об этом сообщает пресс-центр Уральской транспортной прокуратуры. Авиаперевозчиком в областной центр было направлено резервное судно. Время вылета назначено на 12:10. Все пассажиры, а их 190 человек, уже находятся на борту.