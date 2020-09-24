Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте.

Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Размер выплат – пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе этот вид выплат начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 миллиона рублей.