Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство
Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство.
Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте.
Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Размер выплат – пять тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе этот вид выплат начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.
На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 миллиона рублей.
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