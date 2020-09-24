ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство

Общество
Сегодня, 13:13
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте.

Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Размер выплат – пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе этот вид выплат начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 миллиона рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
Вчера, 18:37
Владимир Мякуш сохранил один из занимаемых ранее постов
Общество
Вчера, 13:38
Челябинская область получит дополнительные средства на создание мест в детсадах для малышей
Общество
Вчера, 13:22
В Челябинской области планируют создать современный учебно-тренировочный центр
Спорт
22.09.20 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Вчера, 22:31
Еще шесть муниципалитетов Челябинской области объявили о старте отопительного сезона
Вчера, 17:59
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Вчера, 16:05
Избран спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов
Вчера, 15:55
Универсальный солдат: российские ученые открыли чудо-антибиотик
Вчера, 15:31
В 2020 году 500 южноуральских ветеранов получат выплату на ремонт жилья и газификацию
Вчера, 15:24
В Челябинске установят бюсты Героев России Сергея Молодова и Евгения Родионова
Вчера, 14:56
Таможенники Челябинской области на страже: взяткодателю грозит срок
Вчера, 14:46
В октябре в Челябинске появятся первые почетные ветераны города
Вчера, 14:44
За сутки умерло три жителя с ковидом из Южноуральска, Чебаркуля и Кунашакского района
Вчера, 14:14
Абоненты МегаФона получили возможность сохранять оплаченные минуты разговоров
Общество
Вчера, 13:38
Челябинская область получит дополнительные средства на создание мест в детсадах для малышей
Общество
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Новости
Сегодня, 12:44
Происшествия
Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:41
Культура
 В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
Сегодня, 11:16
Общество
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Сегодня, 10:14
Происшествия
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Сегодня, 09:40
Федерация
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:16
Общество
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Вчера, 17:59
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Вчера, 15:55
Общество
Универсальный солдат: российские ученые открыли чудо-антибиотик
Вчера, 15:24
Общество
В Челябинске установят бюсты Героев России Сергея Молодова и Евгения Родионова
Вчера, 14:56
Общество
Таможенники Челябинской области на страже: взяткодателю грозит срок
Теги
Алексей Текслер
Выплаты педагогам
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика