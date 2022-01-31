Педагоги остались вдохновленными: в Челябинске прошел масштабный Форум для педагогов допобразования

Больше 500 педагогов допобразования из 32 городов и сельских поселений Челябинской области собрал в минувшие выходные Фонд «Андрюша» на Первом областном Форуме педагогов дополнительного образования в сфере искусства. Известные спикеры – деятели культуры и преподаватели ведущих творческих вузов России – поделились с южноуральцами опытом и знаниями.

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В течение двух дней, 29 и 30 января, на Форуме прошло более 50-и сессий и мастер-классов с федеральными экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Феодосии, Краснодара по таким направлениям искусства, как вокально-музыкальное, хореографическое, актерское и изобразительное. Последнее оказалось самым популярным – на него поступило 25% заявок. Как рассказала основатель и директор Детского благотворительного фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская, от педагогов поступали запросы и на психологического направление, поэтому его тоже включили в программу.

«Мы подготовили невероятно насыщенную программу с мастер-классами для педагогов и детей, лекциями, групповыми тренингами и круглыми столами, чтобы все педагоги ушли вдохновленными и несли те знания, которые они получат здесь, в свои города и районы. Экспертам тоже не даем скучать, в свободное время от программы время они ездят на мастер-классы к детям», – подчеркнула Юлия Жаботинская.

На открытии Форума с приветственным словом выступили министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Форум – знаковое событие для нашего региона, который славится очень сильной системой дополнительного образования. Подтверждается это не только успехами наших педагогов на конкурсах педагогического мастерства, где мы и наши педагоги регулярно выигрывают не только номинации, но и занимают абсолютное лидерство на федеральной арене. Это подтверждается и, что самое главное, успехами наших детей, которые проявляют свои таланты и способности буквально во всех направлениях системы дополнительного образования. Многие эти успехи были бы невозможны без серьезной поддержки некоммерческого сектора, который все активнее помогает организационно и финансово развитию наших детей», – отметил Александр Кузнецов.

«Роль педагога дополнительного образования недооценена и, честно, мне за них даже немного обидно. Иногда родители сами принимают решение о посещении каких-либо кружков, не считаясь с желаниями детей. И в таких ситуациях именно от педагогов зависят успехи учеников. У тех, кто работает в сфере дополнительного образования, в этом смысле не такое выигрышное положение, как у учителей-предметников, чьи занятия обязательны к посещению. Для того, чтобы к ним ходили, педагог допобразования должен постараться найти подход к каждому, не просто дать материал, но и суметь заинтересовать своих учеников, удержать их внимание. Зачастую именно педагоги допобразования помогают нашим детям раскрыть свои таланты. Уметь вовремя подстроиться под ребёнка, чтобы не перегрузить или не додать, а выбрать подходящий именно для него темп обучения и методику. Педагог допобразования – бесконечно творческий процесс», – выразила свое мнение Яна Лантратова.

Спикерами и экспертами Форума стали заслуженный художник Российской Федерации, академик Международной Академии культуры и искусства, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова Сергей Сиренко, профессор кафедры культуры и искусства МосГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева, заслуженный артист России, солист Мариинского театра, основатель и генеральный директор «Детской Школы балета Ильи Кузнецова» Илья Кузнецов, коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой, хореограф-постановщик, педагог по народно-сценическому танцу и искусству балетмейстера, хореограф сборной России по фигурному катанию Никита Харитонов, актёр театра и кино, режиссёр, доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Андрей Рогожин и другие.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» художница из Копейска Ирина Стайловская, Форум стал для нее и других педагогов новым глотком новым ориентиром, который показал, куда двигаться дальше.

«Чтобы помогать детям развиваться творчески, у педагога должна быть большая насмотренность. Преподаватель ДХШ №9 в Зеленограде Олег Геннадьевич Кузнецов познакомил нас с программой по композиции, провел мастер-класс для детей. Впечатлило, как он законы композиции преподает через жизненные ситуации. Понравились и следующие мысли, которые озвучил Сергей Анатольевич Сиренко. Не каждый художник может быть педагогом, чтобы вовлечь в художественное сотворчество, нужно иметь призвание. Очень хочется, чтобы такой Форум проводился теперь каждый год!» – отметила Ирина Стайловская.

На церемонии открытия Форума Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал Детский благотворительный фонд «Андрюша» грантом в 10 миллионов рублей на пополнение целевого капитала.

«Целевой капитал был создан фондом «Андрюша» некоторое время назад. Это был учебный проект Юлии Жаботинской во время ее обучения в Московской школе управления «Сколково». Вся программа была про то, как создавать и развивать целевые капиталы. Проект оказался настолько успешно реализован, что мы решили поддержать его дополнительным взносом в 10 миллионов рублей. Особенность такой поддержки в том, что это вечные деньги. То есть это история не про то, как заканчиваются деньги и деятельность, а про то, как деньги продолжают работать. Они будут инвестированы, а доход будет тратиться на те цели, которые определены самим фондом. Таким образом помощь будет продолжаться независимо ни от чего», – рассказала генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Отметим, проект – Первый областной Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства – получил высокую оценку Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и финансируется с использованием гранта Губернатора Челябинской области при софинансировании Фондом президентских грантов.