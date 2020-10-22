Пенсионеры Южного Урала получат бесплатные дрова при содействии благотворительного фонда «Мечта»

В Челябинской области благотворительный фонд «Мечта» возобновил проведение акции «Подари дрова» в поддержку пожилых южноуральцев, проживающих в домах с печным отоплением. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов, проект «Подари дрова» реализуется с 2018 года по инициативе члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, председателя благотворительного фонда «Мечта» Сергея Ермакова. В октябре 2020 года полные машины дров уже получили 19 малоимущих пенсионеров. До конца 2020 года планируется помочь еще троим нуждающимся из Сосновского района, чьи домовладения по различным причинам пока не могут быть газифицированы. В деревне Киржакуль Сосновского района таких домов два. В одном живет 88-летний труженик тыла Самигулла Тухватуллин, в другом – 93-летняя пенсионерка Гильмижиган Фахретдинова с сыном-инвалидом. Районные органы социальной защиты предоставили их данные организаторам акции «Подари дрова», и буквально через неделю нуждающимся доставили и сложили в поленницу пять кубометров дров, которых хватит на всю зиму. Сейчас стоимость грузовика дров составляет почти 10 тысяч рублей, что не всем по карману.

По словам Сергея Ермакова, идея покупки дров для нуждающихся была подсмотрена у волонтеров из Центральной России. На территории Челябинской области проект реализуется уже третий сезон. В основном помощь осуществляется на средства фонда «Мечта», но нередко деньги на покупку дров выделяют и местные предприниматели. Чем больше неравнодушных южноуральцев подключится к акции, тем большему количеству нуждающихся удастся оказать теплую помощь. Для участия достаточно просто обратиться в благотворительный фонд «Мечта» на электронную почту fond @ b f - mechta . ru .