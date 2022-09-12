Перекрывать дороги в Ленинском районе в часы пик перекрывать не будут?

Наталья Котова устроила головомойку подчиненным из-за утренних пробок, которые образовались в Ленинском районе из-за ремонтных путей на Копейском шоссе. Градоначальница потребовала не перекрывать дороги в часы пик, а подчиненным посоветовал «включить» голову для принятия нормальных решений.

Сегодня, 12 сентября, дорога на работу для челябинцев превратилась в настоящий ад. Наиболее серьезная пробка возникла на Копейском шоссе в Ленинском районе. Из-за ремонтных трамвайных путей закрыто движение трамваев на пересечении улиц Гагарина и Копейское шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Проезжую часть сузили, образовалась огромная пробка. Вообще же ограничение движения запланировано до 28 сентября. Получается, что в пробках автомобилисты будут стоять еще две недели. Это не устроило главу города и чиновникам Наталья Котова устроила головомойку.

«Выехать немедленно на место и посмотреть, что там происходит. Вы сузили дороги на Копейском шоссе. В утренние часы нужно вообще не перекрывать дороги, чтобы люди могли добраться до работы. Люди жалуются, что до сих пор пробки. Производство ремонтных работ должно быть прекращено в утреннее время. Смотрите, как вы заключали контракты, нужно же думать, прежде, чем что-то делать. Надо посовещаться с областным минтрансом и, может, до окончания часа пик не перекрывать по утрам дороги», - сказала Наталья Котова.

Заместитель главы города по городскому хозяйству и транспорту Андрей Ксензов даже оправдываться не стал.

«Движение больше перекрываться не будет», - сказал Ксензов.

Для решения проблемы направлены дополнительные экипажи ДПС.

«На место ремонтных выехал начальник ГИБДД Челябинска. Для осуществления распорядительно-регулировочных действий на месте работает шесть экипажей ДПС, инспекторы ГИБДД. Все дни на участках, на которых производятся раскопочные работы, будут дежурить инспекторы», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

Кстати, из-за пробки в Ленинском районе сразу встал весь город. Возникает логичный вопрос, а почему сразу, принимая решение чиновники не предусмотрели, что возникнет транспортный коллапс? Ведь Копейское шоссе – это из центральных дорожных артерий Челябинска, которая, по сути связывает Ленинский район с остальными районами города. Затор там автоматически приводит к пробкам на других дорожных магистралях.