Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем

В Челябинской агломерации в августе текущего года проверяющие оценили качество работы перевозчиков, работающих на регулируемых автобусных и трамвайных маршрутах, по итогу выписав штрафов на сумму 800 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в общей сложности в последний месяц лета было проверено 424 автобуса и десять трамваев.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали неработающие валидаторы, посадка-высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам.

Кроме того, водители общественного транспорта открывают перед пассажирами не все двери.