06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
06.09.2023
Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
26.08.2023
Маршрут второго автобуса изменит свое расписание
17.08.2023
Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта
03.08.2023
В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
25.07.2023
Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023