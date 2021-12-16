Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находится 1351,6 километра дорог федерального значения. В Челябинской области М-5 «Урал» на протяжении нескольких лет является приоритетом в работе.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», в настоящий момент ведется реконструкция двух участков от границы с Башкирией до Кропачево - км 1548 – км 1564 и км 1564 – км 1609 - общей протяженностью порядка 60 километров. Рельеф местности очень сложный. Оба участка планируется вводить в эксплуатацию в 2024 году ввиду сложности и масштабности тех изменений, которые должны произойти. Сроки, как подчеркивает и.о. начальника ФКУ УПРДОР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» Владимир МУРАВЬЕВ, реалистичные.

Сейчас возводится земляное полото, идут подготовительные работы по выносу и переустройству коммуникаций. Строятся искусственные сооружения – мосты и путепроводы. Подрядчик старается идти с опережением сроков. И в этом смысле, как подчеркивает Владимир Александрович, показателен нынешний год.

Несмотря на все трудности, связанные с переустройством коммуникаций, сложным рельефом, подрядчик дополнительно освоил значительный объем финансирования, чтобы был задел на будущее. Тогда в 2022 году первый этап реконструкции 15-километрового участка (км 1564 – км 1609) будет введен в эксплуатацию.

«Это будет первый результат большой работы, которая ведется на протяжении двух лет и завершится в 2024 году», - рассказал Владимир Муравьев.

В следующем году работы на участке М-5 от границы с Башкирией до Кропачево будут ещё масштабнее.

«Мы начнём работы по второму этапу реконструкции дороги на участке км 1564 – км 1609 - обход г. Сим. Это большая интересная стройка, где будут уникальные для нашего региона сооружения. Предстоит возвести мост через реку Сим длиной 700 м и высотой опор более 40 м, красивое и технически сложное сооружение», - делится грандиозными планами руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Второй этап, как подчеркнул Владимир Муравьев, будет самым сложным. Он рассчитан до 2024 года.

В настоящий момент в районе Сима, где проживает 12,5 тысячи человек, интенсивность транспортного движения достигает 10-12 тысяч единиц в сутки. Порядка 60% - грузовой транзитный трафик.

После открытия объездного участка, новой дороги, протяженностью 14 километров большая часть транзита уйдёт в объезд города, и интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит комфортные 1,5-2 тысячи единиц в сутки.

Как подчеркнул Владимир Муравьев, задержек с финансированием нет: «Руководство Росавтодора, Министерство транспорта РФ всячески стимулируют с опережением графика работы, потому что есть возможность дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства РФ».

ФОТО: Упрдор "Южный "Урал"