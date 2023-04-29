Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби

Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в день праздника весны и труда.

Первого мая башню украсят флаги России и Челябинской области, весенние цветы и голуби.

«Зажигать праздничную иллюминацию на телебашне в праздничные и торжественные дни – это уже традиция! Майские праздники для большинства горожан – это время, когда хочется насладиться весенней погодой, выходными, прогулками по городу, а телебашня - знаковый объект вечернего города», - отметила начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.

Праздничная подсветка телебашни будет радовать жителей и гостей столицы Южного Урала первого мая с 21 часа 30 минут.