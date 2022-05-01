Первомай объединил тысячи челябинцев

Сегодня, первого мая, федерация профсоюзов Челябинской области в парке Гагарина провела митинг-концерт, посвященный Дню солидарности трудящихся. Так массово празднование первого мая прошло впервые с 2020 года, когда из-за COVID -19 был отменены подобные мероприятия.. Основное требование профсоюзов – рост заработной платы.

«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!» - под таким лозунгом прошел Первомай в этом году. Все подъезды к парку Гагарина были перекрыты коммунальной техникой, возле нее дежурили полицейские. Стражи порядка также были выстроены возле главной сцены. На входе установлены рамки металлодетекторов.

На митинг-концерт, посвященный Дню солидарности трудящихся, организованный федерацией профсоюзов Челябинской области, пришли работники южноуральских предприятий и организаций, профсоюзные лидеры и активисты, студенческая молодежь, представители политических партий и общественных организаций. В парке Гагарина собралось много молодежи и людей старшего поколения. Люди шли целыми семьями. На «разогреве» работала кавер-группа «Мамба», поднимая настроение челябинцев.

«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!» Мария Белова, федерация профсоюзов Челябинской области Поделиться

«Это праздник всех людей, как это было и раньше в Советском Союзе. Это объединение», - говорит житель Челябинска Виталий Петров.

«Наши дети тоже должны знать, что есть такой праздник. Это объединение, которое всем так сейчас необходимо», - сказал челябинец Владимир Владиславов.

«В России заработал – в Россию вложи!», «Работающему человеку – достойный уровень жизни!», «За достойный труд без войн и санкций!», «Сила страны – в единстве и солидарности!», «За мир и стабильность!», «Безопасность труда – обязанность работодателя», «Своим единством мы сильные» - плакаты с такими лозунгами были в руках собравшихся.

«Впервые после снятия ковидных ограничений вот так массово вышли на празднование Дня солидарности трудящихся. Южный Урал всегда славился трудовыми подвигами. Не зря Челябинску и Магнитогорску присвоено звание «Города трудовой доблести». Сегодня мы говорим о тех проблемах, которые есть и выдвигаем свои требования. Это повышение количества социально-ответственных работодателей и заработной платы. Она отстает от роста цен, и далеко не все работодатели ее индексируют. Мы будем вместе бороться за рост заработной платы. Только вместе мы сможем добиться лучшего», - сказал председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

«Сегодня солидарность всех очень важна. Некоторые страны хотели, но не смогли ее разрушить. Мы не сдадим Россию. Они забыли, что мы – великий народ. Мы за мир без нацизма!», - сказал заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

«Сегодня мы отмечаем Первомай в беспрецедентных условиях. Обнажена реальная суть западного общества и их ценностней. На кону стоит само существование России. Именно поэтому сейчас особенно нужна мощнейшая консолидация общества. Страна должна воспользоваться шансом переориентировать свою экономику. Основой благосостояния граждан может стать взрывное развитие несырьевого производства, то есть производств с высокой добавленной стоимостью. Наша партия внесла уже все необходимые законопроекты. Повторю, у нас сейчас уникальный шанс отстоять свое место в мире, свои ценности, право на жизнь. Нас не сломят. Мы победим!», - отметил секретарь Бюро Совета Реготделения партии «Справедливая Россия – за правду» в Челябинской области, председатель фракции «СР» в Заксобрании Василий Швецов.

После митинг-концерта с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня – 2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий, в парке Гагарина продолжились народные гуляния. Никто из горожан расходится не собирался. А зачем? Ведь уже вечером из парка Гагарина можно будет переместиться на набережную реки Миасс и насладиться праздничным салютом.