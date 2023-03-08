Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским

Прекрасный пол Челябинской области продолжает принимать поздравления с 8 марта. Пожелания и слова поступают от председателя Законодательного собрания региона, министров и ректора ВУЗа.

«Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником! Вы обладаете удивительным талантом создавать теплую обстановку в доме, воспитывать детей и при этом быть грамотными специалистами, успешными руководителями. Несмотря на поток дел и забот, вы остаетесь обаятельными, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Сегодня мы говорим особые слова уважения и признательности матерям, женам и сестрам нашим бойцов, которые сейчас защищают Россию. Мы гордимся ими вместе с вами и переживаем за них. Для всех нас они – герои! Дорогие женщины! Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей», - сказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

«От всей души поздравляю вас с праздником 8 марта! Для каждого из нас этот весенний праздник ассоциируется с радостью жизни, красотой и нежностью. Самые главные вещи в нашей жизни - дом, семья, дети, неразрывно связаны с ролью женщины. Представительницы прекрасного пола вносят огромный вклад в развитие Челябинска. Наши женщины достигают успеха и больших профессиональных высот во всех сферах жизни мегаполиса: от социальной направленности до бизнеса и политики, при этом уделяя внимание семье и дому, вызывая искреннее уважение и восхищение. В этот прекрасный день хочу пожелать всем вам теплой и солнечной весны, радостных моментов, хорошего настроения! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен вниманием и заботой близких, а дети и внуки радуют успехами», - так поздравила челябинских дам глава города Наталья Котова.

«Сердечно поздравляю Всех женщин избирательной системы с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! В избирательных комиссиях Челябинской области трудится более 20 тысяч сотрудников и большинство из них – это женщины. Дорогие женщины! Ваш вклад в развитие избирательной системы региона неоценим! Вам свойственен заботливый и внимательный подход, а также полная отдача при организации и проведении выборов. Избирательная система держится на ваших знаниях, профессионализме и самоотверженности. И это не преувеличение! Современные представительницы прекрасного пола не боятся трудностей и психологических нагрузок, социально активны, коммуникабельны, растут профессионально и личностно. При этом, успевают растить детей, заботиться о близких, сохранять порядок и уют в доме», - говорит председатель Избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын.

«Поздравляю вас с праздником, с 8 Марта! Вы делаете этот мир прекрасней и добрей, окрыляете нас, мужчин, и вдохновляете на новые свершения. И в дорожной отрасли, и в сфере транспорта нежные и хрупкие женщины совершенно незаменимы. Ваш труд и ваш вклад в развитие дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области бесценны. От всей души желаю вам здоровья, успехов, процветания, чтобы рядом всегда были любящие и заботливые мужчины, готовые помочь и защитить. Пусть на вашем пути к счастью, любви и благополучию никогда не будет преград», - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

«От имени министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, всей мужской половины южноуральской спортивной общественности и от себя лично поздравляю Вас с Международным женским днем! Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой. Он наполнен добрыми словами, подарками и цветами, самыми искренними чувствами любви и словами признательности нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по работе – всем близким нашему сердцу женщинам», - говорится в поздравлении министра физической культуры и спорта Челябинской области Александра Гриба.

«Уважаемые коллеги, аспиранты и студенты! От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем! Женщины талантливо и активно проявляют себя во всех сферах общественной жизни, бережно хранят и передают подрастающему поколению морально-нравственные ценности, заботятся о семейном очаге, направляют свою творческую энергию на реализацию важных проектов и решение сложных задач. Все это, безусловно, заслуживает огромного уважения.Семейный очаг, преданность, продолжение рода, духовное развитие… - эти непреложные ценности неразрывно связаны с вами. Вы поддерживаете мужчин в трудные минуты и помогаете поверить в свои силы. Вы наполняете нашу жизнь любовью и добротой, теплом и заботой, делаете ее уютной, светлой и радостной. Вы уверенно покоряете профессиональные, спортивные и творческие вершины. Мы гордимся вашими достижениями и победами, восхищаемся вашими талантами, обаянием и мудростью. Благодаря вам в стенах Южно-Уральского государственного университета царит атмосфера комфорта, взаимоуважения и гармонии», - говорится в поздравлении и.о. ректора ЮУрГУ Александра Вагнера.