04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
03.05.2023
В Челябинске благодаря совместным играм и общению с животными особые дети учатся дружить со сверстниками
03.05.2023
На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение
03.05.2023
Анонсы событий и мероприятий четвертое мая (18+)
03.05.2023
Южноуральцев научат быть счастливыми
03.05.2023
Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023