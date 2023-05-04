Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая

В Челябинске первый этап проведения гидравлических испытаний начнется 15 мая.

С этого дня в южноуральской столице к следующему отопительному сезону начнут готовить котельные, тепловые сети и системы теплоснабжения.

Как сообщили в мэрии, в первую очередь приступят к работам на локальных котельных.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска отмечают, что максимальный срок отключения составит две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше.

В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки, напротив, может быть продлен.