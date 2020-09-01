Первый звонок для многих первоклассников Челябинска прозвучал без родителей

Сегодня, первого сентября, для многих первоклассников Челябинска, первый их в жизни школьный звонок прозвучал без родителей. Учитывая, что в регионе до сих пор действует режим повышенной готовности, торжественные линейки проходят без родителей и гостей.

Сегодня, первого сентября, в Челябинске начался учебный год в 364 дошкольных и общеобразовательных учреждениях областного центра. Открылись 128 школ, в которые пришли более 16 тысяч первоклассников.

На входе в школу дежурят сотрудники полиции, которые ранее обследовали все территории учебных заведений были обследованы сотрудниками ОМОНа с кинологами. Торжественные линейки проходят без родителей и гостей. Так, в 75 школе Челябинска все праздничные мероприятия проходили в актовом зале. Родители первоклассников в это время были на улице.

«Мы соблюдаем все рекомендации, которые нам были даны. Все санитарные нормы, чтобы обеспечить максимальную безопасность для школьников», - сказала директор школы №75 города Челябинска Елена Пагнаева.

В 108 школе линейка для первоклассников прошла на улице, на баскетбольной площадке. Родители за своими чадами могли наблюдать только из-за ограждения.

Добавим, со второго сентября в Челябинской области начнется мониторинг заболеваемости ОРВИ среди учеников. Выявлять признаки болезни будут на утреннем фильтре. На входах в здание сотрудники учебных заведений измерят температуру всем входящим. К одиннадцати утра школы передадут в «Барс» информацию об общем числе учеников и количество тех, кого развернули домой с ОРВИ. Напомним, учебный год начнется первого сентября в очном режиме, но с ограничениями. Школы по возможности разнесут время начала уроков для разных классов, отменят общие звонки и перемены.

Напомним, для предотвращения распространения COVID-19 в этом году Челябинская область направила суммарно с учетом федеральных средств 650 миллионов рублей на приобретение оборудования и средств защиты в образовательные организации.