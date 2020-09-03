Пивной «толстый друг» обернулся для владельцев магазина из Магнитогорска делом

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе продавца алкогольной продукции в Магнитогорске (Челябинская области). Внимание проверяющих привлекла реклама магазина «Мой толстый друг», в которой говорится о том, что «Кто пиво пьет, тот 100 лет живет».

Как сообщает УФАС по Челябинской области, информация, содержащаяся на входной группе магазина в Магнитогорске с названием «Мой толстый друг» в совокупности с текстом: «Кто пиво пьет, сто лет живет», «Мой толстый друг качественное разливное пиво холодный квас и лимонад огромное количество закусок», является рекламой.

Данные сведения направлены на формирование и поддержание интереса к объекту рекламирования – продавцу алкогольной продукции и реализуемому им пиву.

Согласно Закону о рекламе специальные требования и ограничения, установленные законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов.

При этом реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека. Слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» направлен на формирование у неопределенного круга лиц восприятия о безвредности и полезности алкогольной продукции для здоровья человека, а также влияет или может повлиять на мотивацию потребителя при выборе товара.

Дело возбуждено в отношении рекламораспространителя ООО «Ресторан-Сервис».

Фото: УФАС по Челябинской области