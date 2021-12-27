Плата за капремонт в Челябинской области вырастет в полтора раза

В Челябинской области с первого января 2022 года в полтора раза вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Соответствующее постановление правительства Челябинской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей пощади помещения в многоквартирном доме на 2022 год в размере 10,10 рубля», - говорится в документе.

В 2021 году размер взноса за капремонт за один квадратный метр имущества в многоквартирном доме составляет 8,6 рубля, а в 2020 году был равен 8,2 рубля.