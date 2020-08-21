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Плошадь Революции Челябинска на три месяца станет местом торговли натурпродуктами

Общество
Сегодня, 12:18
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Автор: 
Евгения Александрова

На площади Революции Челябинска городские власти решили организовать временную сезонную ярмарку.

Ярмарка откроется 29-го августа и проработает до первого декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель управления информационной поликити городской мэрии Владимир Сафонов.

По его словам, сельхозпроизводители Южного Урала смогут продавать собранный урожай и продукцию собственного производства по демократичным ценам.

Размещаться продавцы натурпродуктов будут в торговых павильонах, которые установят на площади Революции до наступления зимы.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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