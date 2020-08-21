Плошадь Революции Челябинска на три месяца станет местом торговли натурпродуктами
На площади Революции Челябинска городские власти решили организовать временную сезонную ярмарку.
Ярмарка откроется 29-го августа и проработает до первого декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель управления информационной поликити городской мэрии Владимир Сафонов.
По его словам, сельхозпроизводители Южного Урала смогут продавать собранный урожай и продукцию собственного производства по демократичным ценам.
Размещаться продавцы натурпродуктов будут в торговых павильонах, которые установят на площади Революции до наступления зимы.
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