ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами

ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) ежегодно проводит крупномасштабные учения по гражданской обороне и ликвидации условных последствий чрезвычайных ситуаций с радиоактивными материалами. В этом году местом проведения проверки сил и средств атомщиков был выбран поселок Новогорный.
На полигон учебно-спасательного центра МЧС РФ были стянуты десятки единиц специальной техники аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), специальной аварийной бригады (САБ) ПО «Маяк», клинической больницы №71 и Южно-Уральского института биофизики, а также войск национальной гвардии РФ. Как всегда, сценарий учений был приближен к реальной ситуации.
«14 сентября в районе поселка Новогорный сошли с рельсов локомотив, несколько вагонов и платформа, перевозившая транспортно-упаковочные комплекты (ТУК) с радиоактивными материалами. В результате аварии один ТУК упал на землю, разгерметизировался, и из него выпал контейнер с источниками ионизирующего излучения. Мощность дозы излучения рядом с транспортно-упаковочным комплектом превышала естественный природный фон в десятки раз. При крушении железнодорожного состава серьезно пострадал военнослужащий из караула сопровождения груза, возник пожар», - рассказывает о легенде учений информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».
Информация о чрезвычайном происшествии была немедленно передана в ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом». После сигнала «Молния» специалисты «Маяка» оперативно собрались и отправились к месту аварии. В составе группы «маяковцев» – работники химико-металлургического, радиохимического, химического и реакторного заводов, службы экологии, УАТ, УРС, управления предприятия и службы информационных технологий.
Первой к месту происшествия прибыла оперативная группа специальной аварийной бригады «Маяка». Главная задача передового мобильного формирования – оценка ситуации и дальнейшие действия по привлечению всех необходимых сил и средств, радиационная разведка, представление первичного доклада генеральному директору и начальнику смены предприятия, руководителю специальной аварийной бригады, взаимодействие с местными органами самоуправления.
Все подразделения «Маяка» уложились по времени в норматив, установленный с начала поступления сигнала о происшествии до прибытия на место аварии. Подразделение национальной гвардии обеспечило охрану места проведения работ. Пострадавший в результате аварии был передан в руки медиков КБ №71, а пожар ликвидирован личным составом специальной пожарно-спасательной части №7 СУ ФПС №1.
Руководство Госкорпорации «Росатом» приняло решение о привлечении к ликвидации последствий аварии дополнительных сил и специальной техники из Снежинска. После проведения необходимых подготовительных мероприятий специалисты «Маяка» начали работы по ликвидации последствий инцидента: произвели радиационную разведку, оформили вход в зону аварии и организовали дозиметрический пункт, затем оперативный штаб утвердил план действий.
По сценарию учений, в зону аварии для демонтажных работ отправились две группы специалистов отдела главного механика радиохимического завода, один из работников «получил серьезную травму», и его пришлось срочно эвакуировать. На заключительном этапе учений использовались два мобильных робототехнических комплекса, которые, сменяя друг друга в районе упавшего ТУК, собрали источники ионизирующего излучения, сложили их в специальные контейнеры и закрыли крышки емкости. Уже в безопасном состоянии контейнеры были отправлены на «Маяк». С момента чрезвычайного происшествия до полной ликвидации последствий аварии с радиоактивными материалами прошло 6,5 часа.
«Работники предприятия на учениях показали свои знания и умения и действовали выше всяких похвал. Самое главное, что весь личный состав САБ четко знает свое дело», – подчеркнул советник генерального директора ПО «Маяк» Михаил Горелов.
Представитель озерского отдела инспекции Ростехнадзора Алексей Гилев впервые присутствовал на таких учениях.
«Самое большое впечатление произвела слаженность действий всех участников ликвидации последствий условной аварии», – отметил он.