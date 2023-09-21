ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами

ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) ежегодно проводит крупномасштабные учения по гражданской обороне и ликвидации условных последствий чрезвычайных ситуаций с радиоактивными материалами. В этом году местом проведения проверки сил и средств атомщиков был выбран поселок Новогорный.

На полигон учебно-спасательного центра МЧС РФ были стянуты десятки единиц специальной техники аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), специальной аварийной бригады (САБ) ПО «Маяк», клинической больницы №71 и Южно-Уральского института биофизики, а также войск национальной гвардии РФ. Как всегда, сценарий учений был приближен к реальной ситуации.

«14 сентября в районе поселка Новогорный сошли с рельсов локомотив, несколько вагонов и платформа, перевозившая транспортно-упаковочные комплекты (ТУК) с радиоактивными материалами. В результате аварии один ТУК упал на землю, разгерметизировался, и из него выпал контейнер с источниками ионизирующего излучения. Мощность дозы излучения рядом с транспортно-упаковочным комплектом превышала естественный природный фон в десятки раз. При крушении железнодорожного состава серьезно пострадал военнослужащий из караула сопровождения груза, возник пожар», - рассказывает о легенде учений информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

Информация о чрезвычайном происшествии была немедленно передана в ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом». После сигнала «Молния» специалисты «Маяка» оперативно собрались и отправились к месту аварии. В составе группы «маяковцев» – работники химико-металлургического, радиохимического, химического и реакторного заводов, службы экологии, УАТ, УРС, управления предприятия и службы информационных технологий.

Первой к месту происшествия прибыла оперативная группа специальной аварийной бригады «Маяка». Главная задача передового мобильного формирования – оценка ситуации и дальнейшие действия по привлечению всех необходимых сил и средств, радиационная разведка, представление первичного доклада генеральному директору и начальнику смены предприятия, руководителю специальной аварийной бригады, взаимодействие с местными органами самоуправления.

Все подразделения «Маяка» уложились по времени в норматив, установленный с начала поступления сигнала о происшествии до прибытия на место аварии. Подразделение национальной гвардии обеспечило охрану места проведения работ. Пострадавший в результате аварии был передан в руки медиков КБ №71, а пожар ликвидирован личным составом специальной пожарно-спасательной части №7 СУ ФПС №1.

Руководство Госкорпорации «Росатом» приняло решение о привлечении к ликвидации последствий аварии дополнительных сил и специальной техники из Снежинска. После проведения необходимых подготовительных мероприятий специалисты «Маяка» начали работы по ликвидации последствий инцидента: произвели радиационную разведку, оформили вход в зону аварии и организовали дозиметрический пункт, затем оперативный штаб утвердил план действий.

По сценарию учений, в зону аварии для демонтажных работ отправились две группы специалистов отдела главного механика радиохимического завода, один из работников «получил серьезную травму», и его пришлось срочно эвакуировать. На заключительном этапе учений использовались два мобильных робототехнических комплекса, которые, сменяя друг друга в районе упавшего ТУК, собрали источники ионизирующего излучения, сложили их в специальные контейнеры и закрыли крышки емкости. Уже в безопасном состоянии контейнеры были отправлены на «Маяк». С момента чрезвычайного происшествия до полной ликвидации последствий аварии с радиоактивными материалами прошло 6,5 часа.

«Работники предприятия на учениях показали свои знания и умения и действовали выше всяких похвал. Самое главное, что весь личный состав САБ четко знает свое дело», – подчеркнул советник генерального директора ПО «Маяк» Михаил Горелов.

Представитель озерского отдела инспекции Ростехнадзора Алексей Гилев впервые присутствовал на таких учениях.