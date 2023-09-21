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ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами

ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) ежегодно проводит крупномасштабные учения по гражданской обороне и ликвидации условных последствий чрезвычайных ситуаций с радиоактивными материалами. В этом году местом проведения проверки сил и средств атомщиков был выбран поселок Новогорный.

На полигон учебно-спасательного центра МЧС РФ были стянуты десятки единиц специальной техники аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), специальной аварийной бригады (САБ) ПО «Маяк», клинической больницы №71 и Южно-Уральского института биофизики, а также войск национальной гвардии РФ. Как всегда, сценарий учений был приближен к реальной ситуации.

«14 сентября в районе поселка Новогорный сошли с рельсов локомотив, несколько вагонов и платформа, перевозившая транспортно-упаковочные комплекты (ТУК) с радиоактивными материалами. В результате аварии один ТУК упал на землю, разгерметизировался, и из него выпал контейнер с источниками ионизирующего излучения. Мощность дозы излучения рядом с транспортно-упаковочным комплектом превышала естественный природный фон в десятки раз. При крушении железнодорожного состава серьезно пострадал военнослужащий из караула сопровождения груза, возник пожар», - рассказывает о легенде учений информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

Информация о чрезвычайном происшествии была немедленно передана в ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом». После сигнала «Молния» специалисты «Маяка» оперативно собрались и отправились к месту аварии. В составе группы «маяковцев» – работники химико-металлургического, радиохимического, химического и реакторного заводов, службы экологии, УАТ, УРС, управления предприятия и службы информационных технологий.

Первой к месту происшествия прибыла оперативная группа специальной аварийной бригады «Маяка». Главная задача передового мобильного формирования – оценка ситуации и дальнейшие действия по привлечению всех необходимых сил и средств, радиационная разведка, представление первичного доклада генеральному директору и начальнику смены предприятия, руководителю специальной аварийной бригады, взаимодействие с местными органами самоуправления.

Все подразделения «Маяка» уложились по времени в норматив, установленный с начала поступления сигнала о происшествии до прибытия на место аварии. Подразделение национальной гвардии обеспечило охрану места проведения работ. Пострадавший в результате аварии был передан в руки медиков КБ №71, а пожар ликвидирован личным составом специальной пожарно-спасательной части №7 СУ ФПС №1.

Руководство Госкорпорации «Росатом» приняло решение о привлечении к ликвидации последствий аварии дополнительных сил и специальной техники из Снежинска. После проведения необходимых подготовительных мероприятий специалисты «Маяка» начали работы по ликвидации последствий инцидента: произвели радиационную разведку, оформили вход в зону аварии и организовали дозиметрический пункт, затем оперативный штаб утвердил план действий.

По сценарию учений, в зону аварии для демонтажных работ отправились две группы специалистов отдела главного механика радиохимического завода, один из работников «получил серьезную травму», и его пришлось срочно эвакуировать. На заключительном этапе учений использовались два мобильных робототехнических комплекса, которые, сменяя друг друга в районе упавшего ТУК, собрали источники ионизирующего излучения, сложили их в специальные контейнеры и закрыли крышки емкости. Уже в безопасном состоянии контейнеры были отправлены на «Маяк». С момента чрезвычайного происшествия до полной ликвидации последствий аварии с радиоактивными материалами прошло 6,5 часа.

«Работники предприятия на учениях показали свои знания и умения и действовали выше всяких похвал. Самое главное, что весь личный состав САБ четко знает свое дело», – подчеркнул советник генерального директора ПО «Маяк» Михаил Горелов.

Представитель озерского отдела инспекции Ростехнадзора Алексей Гилев впервые присутствовал на таких учениях.

«Самое большое впечатление произвела слаженность действий всех участников ликвидации последствий условной аварии», – отметил он.

 

ПО «Маяк»
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Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

19.09.2023 09:35

В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев

19.09.2023 09:26

В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22

19.09.2023 09:19

В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ

18.09.2023 21:05

В Челябинске планируют установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года

18.09.2023 20:52

Как осуществляется вывоз строительного мусора?

18.09.2023 19:59

В Челябинской области 19 сентября чуть похолодает, местами дожди

18.09.2023 19:43

В воздухе Челябинска зарегистрировано повышенное содержание сероводорода и аэрозольных частиц

18.09.2023 19:14

В пяти городах Челябинской области режим «черного неба» сохранится до вечера 19 сентября

18.09.2023 18:25

МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем

18.09.2023 17:56

ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)

18.09.2023 17:46

Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях

18.09.2023 17:34

В Курчатовском районе прошли соревнования для молодежи по киокусинкай каратэ

18.09.2023 17:19

Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко

18.09.2023 16:34

Во вторник ожидаются сильные магнитные бури

18.09.2023 16:10

Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)

18.09.2023 16:01

Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае

18.09.2023 15:28

Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось

18.09.2023 15:06

В челябинском театре научат бороться со страхом одиночества

18.09.2023 14:44

В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска

18.09.2023 14:36

Запорожские встречи Челябинского НХТ в преддверии  его юбилея

18.09.2023 14:25

В Челябинске реализуется проект «Бокс в школу»

18.09.2023 14:14

Электричка судьбы

18.09.2023 14:11

Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?

18.09.2023 13:57

Праздник скорости и топота копыт: на ипподроме в Троицке прошли конные бега и скачки

18.09.2023 13:40

В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда

18.09.2023 13:29

В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского

18.09.2023 12:47

Единственный в Челябинске детский травмпункт вернется в свое здание в конце 2023 года

18.09.2023 12:47

Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов

18.09.2023 12:25

ММК и «Притяжение» стали лауреатами премии «Твердые знаки»

18.09.2023 11:54

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Слободского