По решению Текслера: участники спецоперации и семьи погибших в ней получат областные выплаты

В Челябинской области начался прием документов на предоставление единовременных выплат в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.

Соответствующий порядок подписан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С заявлением и пакетом документов необходимо обращаться в управления социальной защиты.

Как сообщает министерство социальных отношений региона, по решению Алексея Текслера на Южном Урале в дополнение к федеральным мерам соцподдержки участникам спецоперации на Украине установлены областные.

Соответствующий закон, внесенный губернатором в Законодательное Собрание Челябинской области, принят южноуральскими парламентариями. Дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты получат военнослужащие и сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции, волонтеры и отдельные категории граждан, выполнявшие задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Благодаря принятому губернатором решению мы сможем оказать поддержку нашим землякам, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины. С заявлением и пакетом документов необходимо обращаться в управления социальной защиты. Выплаты будет осуществлять министерство социальных отношений за счет средств областного бюджета», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Размер единовременных выплат:

- военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, - 300 тысяч рублей;

- военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, - 500 тысяч рублей;

- членам семей погибших (умерших) военнослужащих – один миллион рублей на семью;

- членам семей погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров - 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.

Единовременная выплата предоставляется, если обращение последовало до истечения одного года со дня получения увечья (ранения, травмы, контузии) или установления инвалидности, а также если обращение за единовременной выплатой последовало до истечения одного года со дня гибели командированных лиц, волонтеров или военнослужащих.

С образцом заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Перечень документов доступен по ссылке. Подробная информация на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.

Дополнительную консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8-912-806-84-96.